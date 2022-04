Geese reclamó a la Intendencia y a concejales por la inseguridad: “Hagan algo”

«En campaña todos tenían soluciones» dijo la dirigente socialista quien señaló a los dirigentes opositores de Juntos por el Cambio por tener mayoría especial en el Concejo y no lograr consensos que le sirvan a la gente. También le pidió a todos los elegidos «que hagan algo«.

La ex candidata a concejal del Frente Progresista, Verónica Geese, reclamo acciones a la gestión municipal y al Concejo Municipal para frenar los graves hechos de inseguridad que se viven a diario en Esperanza.

En diálogo con la CSC Radio, Geese sostuvo que “la ciudad no termina de entender que no podemos seguir pensando que esto mágicamente se va a solucionar o que la gente se tiene que acostumbrar a esta situación” porque “cada vez pasa algo más complejo que el mes anterior y que sea todos los meses es algo a lo que no nos podemos acostumbrar”.

“Que veamos hechos con armas pasa a ser casi la normalidad y la ciudad no se tiene que acostumbrar y debe exigir a sus representantes que no se saquen una foto presentando una notita o una gestión o presentando cinco o seis cámaras más sino que lo tomen realmente como parte de la gestión municipal”, reclamó.

Aunque reconoció que “obviamente hay quienes tienen mayor responsabilidad por ley como es la provincia, o la Nación en casos de narcotráfico” advirtió que “la ciudad no puede quedar al margen de este problema diciendo que es un tema de otros, porque nos afecta a todos los esperancinos”.

“Si bien uno entiende que se va complejizando la sociedad, el gobierno municipal puede hacer cosas sobre esto. Hay muchos temas de contención de la juventud, de adicciones, de cómo vive la gente, hay mucha gente en sectores vulnerables que termina siendo víctima de un sistema delictivo, los servicios de la ciudad, la iluminación, la accesibilidad. Todo eso tendría que trabajarse en el marco de una organización institucional y por eso volvimos a presentar un proyecto el año pasado sobre un Consejo Distrital de Seguridad y esperamos que este año los concejales que en la campaña nos dijeron que sabían qué hacer con la inseguridad, traten este tipo de proyectos y generen soluciones reales junto con la Intendencia, porque hoy son ellos los responsables de estas cosas”, sentenció.

“Si no les gusta el Consejo Distrital de Seguridad, armen otra cosa, generen otro proyecto, pero hagan algo porque los que hoy están en el Concejo siendo mayoría se pasaron todos los meses de campaña diciéndonos la cantidad de cosas que habían estudiado para solucionar los temas de inseguridad. No quiero que esperemos en Esperanza al año que viene la próxima campaña, porque las cosas suceden ahora”, reclamó Geese a los concejales.

Como ejemplo, mencionó que “las cámaras son una buena medida, pero sirven para saber quién me mató pero si ya me mataron no me sirve más. En la cuestión de prevención, en otras ciudades se trabaja mucho más. El programa Ojos en alerta y las distintas iniciativas que tuvo el Cabildo sobre el tema no funcionaron, a la vista de lo que sucede hoy en la ciudad”.

Como posibles medidas a tomar, detalló “convocar expertos, hacer un plan de seguridad a mediano o largo plazo, para no tener que atacar la inseguridad, que haya un consenso de todos los sectores políticos” y en tal sentido, lamentó que “en una ciudad como Esperanza que no se puedan sentar las principales fuerzas políticas y ponerse de acuerdo sobre estos temas es un muy mal ejemplo”.

“La inseguridad para la gente es un tema de todos los días y para la gestión también debería serlo, y para eso tienen que arremangarse y abandonar esa cobardía de no dar la cara, planteando que es algo de Nación o provincia”, planteó.

“Ya llevamos dos meses de sesiones y todavía no se generó en el Concejo un consenso con el Ejecutivo para tratar algunos de los temas que podrían solucionar cosas de seguridad para la ciudad. Por eso no quiero esperar al año que viene que salgan otra vez de campaña, obviamente un concejal solo no puede solucionar estos temas pero el Concejo está para generar los consensos y que a la Intendencia no le quede otra que hacer funcionar estrategias para mitigar el tema de la inseguridad. Pero mucha gente está dispuesta a trabajar, que la convoquen, se los votó el año pasado para que hagan algo, hay que hacerse cargo de las responsabilidades que uno tiene, que van mucho más allá de presentar notitas y sacarse fotos fuera de las dependencias oficiales”, apuntó Geese.

“Por eso desde afuera de la política voy a seguir planteando y diciéndole a quienes hace muchos años son concejales y todavía no se logró nada. Entiendo que pueden saber lo que hay que hacer, pero que lo hagan”, reclamó.

“La solución es para la comunidad. La política es transformar la realidad de la gente para mejor; si no sirve para eso tu puesto está al cohete totalmente. Transformar la realidad de la gente es generar acuerdos. En este momento, el Concejo tiene mayoría de Juntos por el Cambio y podrían sancionar ordenanzas en este sentido. Tiene una mayoría especial, 5 de 7 concejales, por lo cual impone ordenanzas pese al veto de la Intendencia y esta configuración del Concejo tiene que servirle de algo a la gente”, sentenció.

“No queremos acostumbrarnos a los hechos de inseguridad. Saber quién robó o mató no sirve a la larga y hay muchas otras cosas que se pueden hacer –que de hecho se hacen en otras ciudades- y hay mucho de donde aprender en materia de políticas públicas para hacer en la ciudad. Después hay que ponerse de acuerdo en cuál, en qué método, en cual estrategia, en el marco de un Consejo de Seguridad o de una reunión, el nombre que quieran. Si no quieren aprobar el proyecto de Formar, aprueben otro pero que esto sea una gestión del día a día”, concluyó.