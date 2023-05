Geese: “Quiero ser candidata; la ciudad está muy atrasada y necesita una mirada nueva”

La dirigente del Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Geese, confirmó su intención de participar como candidata en las próximas elecciones aunque no está definido el cargo para el cual se postulará. En ese marco, analizó el escenario político local y provincial.

En diálogo con la CSC Radio, Geese analizó que “al momento de votar la gente va a simplificar todo; hay un enojo generalizado con la política actual; tantas idas y venidas, los cambios de nombres y de ideologías según la conveniencia del momento electoral son las cosas que le muestran a la gente que la política como está no funciona”.

“En este momento estamos todos tratando de armar opciones para presentarle a la gente y que no quede entrampada en lo mismo de siempre. En lo local, en las elecciones de los Concejos, de los intendentes, senador e incluso del gobernador la liberación tiene que venir desde personas diferentes, que hagan las cosas diferentes y que propongan miradas nuevas sobre la política y sobre los problemas de la gente”, consideró.

En tal sentido, planteó que “sobre los problemas de la gente, ahora en campaña todos los candidatos dicen lo que la gente quiere escuchar, todos dicen lo mismo y acá se van a sentar todos a decir lo mismo. El tema es quién te asegura que quiere hacer la política realmente de forma diferente, que no va a tener esas mañas que viene trayendo la política, sobre todo en lo local y en lo departamental, donde tenemos más posibilidades de liberarnos con el voto”. “Que Cambiar, Juntos, Juntos por el Cambio o Unidos por Cambiar no sea sólo un maquillaje, que realmente responda a esa necesidad de cambio que tiene la gente”, reclamó.

Consultada por la posibilidad de encarar una candidatura, admitió: “Yo quiero ser candidata, no depende de mí en el armado dónde voy a estar. Mi intención es ser candidata, quiero involucrarme porque estar enojada en mi casa o en un café no me funciona, no es lo mío; yo quiero meterme y molestar, y estoy en una etapa de mi vida en que lo puedo hacer y tengo equipo para hacerlo, hay mucha gente que me rodea, que trabaja con nosotros desde hace dos años cuando me presenté a concejal”.

67% es el aumento de la #tarifa eléctrica para los santafesinos N1 (aprox 450 mil familias) y el @GobSantaFe sólo saca u n parte de prensa, después la gente se infarta cuando recibe la factura, son irresponsablemente cobardes — Verónica Geese (@GeeseVeronica) May 11, 2023

“Me parece que darle la oportunidad a la gente de elegir algo diferente es una responsabilidad como político. Ante el escenario de las mismas personas de hace 20 o 30 años, presentar nuevas opciones es una responsabilidad para con el vecino”, acotó.

Reiteró que por el momento no hay concreciones sobre el cargo al que aspira postularse: “Hasta último momento y que no se presenten las listas, todo sigue dando vueltas; pero seguimos charlando con mucha gente porque nos hubiera gustado ampliar el sector hacia otras personas, pero cada sector político tiene sus pruritos, sus compromisos y por eso estamos trabajando para ver cómo nos acompañamos entre todos, para presentar la mejor propuesta posible, que venga a responder al enojo de la gente”.

Admitió en ese sentido que “a nosotros también nos enoja mucho cómo está la política actual, no estoy de acuerdo con cómo se hace política pero no me voy a quedar mirando desde afuera, me voy a involucrar u la gente después decidirá dónde pone su voto”. Y criticó que “a la gente se la embarca cada vez más en eslóganes vacíos, en peleas sin sentido porque son todos lo mismo, en novelas para que la gente los vote a alguien que es el mismo que hace 30 años está dando vueltas en política”.

“En definitiva será la gente la que defina hacia dónde quiere que vaya Esperanza, creo que hay un fin de ciclo porque la ciudad necesita una revalorización de un montón de cosas, necesita mucha infraestructura, trabajar a fondo el tema de inseguridad, el problema de las vivienda. La ciudad está muy atrasada y necesita una mirada nueva sobre estos temas”, concluyó.