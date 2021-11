Geese: “Queremos renovar la política de la ciudad y que la vida de la gente sea mejor”

En el final de la campaña para las generales del próximo domingo, la candidata a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Geese, brindó su mensaje antes de la veda.

En diálogo con la CSC Radio, Geese se manifestó conforme con la campaña “porque se pudo transmitir a la gente un mensaje y ha quedado muy claro quiénes somos, qué pensamos, sin dobles mensajes, sin slogans y con la transparencia que queremos llevar al Concejo”.

Definió al respecto que “ahí se ve una gran diferencia con respecto a otras propuestas, sobre todo en la cuestión de tratar de renovar la política de la ciudad para que la gente vuelva a confiar un poco más en las soluciones que puede traer la política”.

“Nosotros nos involucramos en esto para que la vida de la gente sea mejor, para que la ciudad pueda proyectarse a futuro, y creemos que eso se hace con diálogo, no con grietas, y tampoco se construye solamente desde un Ejecutivo o desde un concejal. Mejorar la ciudad es un trabajo realmente colectivo y por eso queremos entrar al Concejo para empezar el diálogo que está faltando. El Concejo esta devaluado y debe recuperar su rol en la democracia de la ciudad”, señaló la candidata.

En ese marco, lamentó que “en la campaña no se dio ese diálogo y no se pudo dar el debate que era nuestra propuesta, porque evidentemente no hay voluntad de trasparentar quienes son los candidatos, cuáles son sus propuestas y la interacción que pueden tener con otros candidatos. Eso queda como una marca oscura en esta campaña, además de que hubo mensajes muy marketineros y poca propuesta, faltó explicaciones y una rendición de cuentas de los que hoy se presentan buscando su reelección por cuarta vez al Concejo”.

Recordó que “uno de los tres grandes temas” para el sector “es la inseguridad, porque hace dos años deberíamos tener un Concejo de Seguridad instituido por ordenanza y que funcione, idea que tanto Víctor Elena como Guillermo Bonvín están impulsando ahora cuando hace dos años impidieron el tratamiento en el Concejo”. “Hoy el tema de la seguridad debe ser un objetivo diario de la conducción y de la política de la ciudad, y eso es lo que queremos hacer que esto forme parte de las cuestiones esenciales en las que se trabaja desde la política pública en la ciudad”, aseveró. En tal sentido, reclamó coherencia de los dirigentes y candidatos.