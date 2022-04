Geese: Preocupación por el pedido de exención para el country

«No corresponde en lo legal ni tampoco es justo para el resto de los ciudadanos» aseguró la dirigente del Frente Progresista.

Verónica Geese entendió importante sentar postura sobre un tema que informamos en EDXD y que sin dudas causó impacto en la comunidad: Propietario de un country pide no pagar impuestos municipales por seis años.

«Desde este grupo político creemos que es importante seguir sentando posición en temas que hacen no sólo al día a día de Esperanza, sino que también marcan precedente que pueden definir a la ciudad en el futuro. Por eso consultamos a distintos profesionales tributarios y expertos en la materia y hemos llegado a la conclusión que el pedido realizado por el club de campo o country al Concejo días atrás, donde solicita la exención de la tasa Municipal, no corresponde en lo tributario, en lo legal, ni tampoco es justo para el resto de los ciudadanos que todos los meses aportamos para el sostenimiento de la ciudad» explicó la dirigente política.

Luego explicó que «la tasa Municipal no contempla solamente los servicios municipales que se prestan en los metros de frente de nuestros inmuebles, lo que sería el ABL (alumbrado, barrido y limpieza) sino también contiene en ella la retribución por otros servicios que presta la municipalidad, como son: arreglo de calles, conservación de plazas y paseos, mantenimiento de desagües, alcantarillas, recolección, separación y disposición final de residuos sólidos, ordenamiento territorial y la mismísima organización municipal para tenerlos disponibles para todos los vecinos, así lo establece la Ordenanza N° 4146 del 30/12/21 de Tasa Municipal y la Ley Provincial N° 8173, Código Tributario Municipal de Santa Fe».

«Por ser vecinos de Esperanza tenemos derechos y obligaciones, una de esas obligaciones es la de pagar impuestos y tasas para tener un Estado local organizado, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos que transitamos, trabajamos, es decir vivimos en la comunidad, si el estado es eficiente o no en la prestación de los servicios será material de discusión para otra nota» agregó Geese.

«Queremos aportar a los concejales esta opinión para evitar que se lleve esta discusión a comisiones, porque sentaría un precedente que no nos conviene como sociedad, las reglas son para todos por igual, no puede haber diferencias de trato, porque todos queremos seguir creyendo en la igualdad ante la ley», sentenció la ex Secretaria de Energía de la Provincia.