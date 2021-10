Geese pidió debate de candidatos “para conocer qué hicieron los que llevan 12 años como concejales”  

La candidata a concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Geese, planteó esta iniciativa “para que la gente conozca lo que los candidatos pensamos sobre los temas importantes de la cuidad y lo que hicieron aquellos que fueron concejales por 12 años”.

En diálogo con la CSC Radio, Geese destacó la propuesta que efectuó a los demás candidatos “a tener un debate porque es importante que la gente –si bien son conocidos- nos vea interactuar, para conocer las diferencias de los discursos, de cómo se expresan las cosas, la calidad de información que tiene cada uno, la profundidad en que se tocan los temas”.

En tal sentido, agregó que “en el caso puntual de Víctor Elena y Cristian Cammisi que van por su cuarto mandato estaría muy bueno que cuenten en un debate qué hicieron en sus tres mandatos anteriores, para saber de qué nos sirvió a los esperancinos tenerlos a ellos como concejales en tres mandatos y cuáles fueron los beneficios para la ciudad”.

“Sería interesante un debate en serio, no solo para presentar los proyectos sino para interactuar entre nosotros y preguntarnos cosas porque ahí es donde está la riqueza para que la gente conozca de primera mano lo que opinamos cada uno sobre los temas importantes para la ciudad como inseguridad, hábitat, juventudes, cultura; y cual profundo es el conocimiento de cada uno sobre algunos temas”, definió.

Manifestó su interés por “estar cara a cara con el resto de los candidatos para interactuar y que los vecinos vean cómo hablamos, cómo nos movemos, que personas somos, qué calidad de información tenemos sobre cada tema”. “Porque la gente no nos vota solamente para estar por tres gestiones levantando la mano cada vez que lo pidió el Ejecutivo, el racconto de lo que ya hizo cada uno es importante porque los vecinos podemos pedirle explicaciones a quienes fueron concejales por 12 años”, sentenció.

Refirió que “esta propuesta de debatir buscar reavivar la cultura democrática en la ciudad, y hay que empezar a poner el foco en el Concejo que está bastante devaluado; tan devaluado como está la gestión”.

Asimismo, Geese criticó que “después de las PASO hicieron un montón de anuncios que van a hacer y uno se pregunta por qué no las hicieron antes; hacen anuncios como estertores de un fallecido”, graficó. “Esto no es eficiente para la democracia, porque si se define una acción de gobierno o un programa y a las dos semana no se hace o no funciona, la gente no te cree más después”, cuestionó.

“La gente tiene que empezar a tener más información sobre lo que realmente pasa, falta más diálogo, más contraposición de ideas, porque hoy está todo demasiado calmado y eso se debe a acuerdos que se van generando entre las personas. Todos tienen ya un libreto y actúan en consecuencia, y por eso la política de la ciudad está en estado vegetativo, y la ciudad también; porque no hay nadie que le ponga movimiento, innovación, cerebro, que piense por afuera de la caja de la política y se atreva a hacer y decir cosas que los demás no se atreven o por fuera de esos acuerdos”, analizó.

Respecto de los anuncios del Ejecutivo y los candidatos y concejales oficialistas sobre seguridad, criticó que “todo es aleatorio y en el momento dicen lo que la gente quiere escuchar para que se calmen, parece que nos tratan como niños dándonos una palmadita en la espalda y después las cosas no suceden o no se mantienen en el tiempo”. “El gran déficit de la actual gestión es no haber mantenido políticas de gobierno en los temas eje de la ciudad como hábitat y vivienda, donde hoy se ve el resultado de haber hecho nada o muy poco en los últimos 12 años”, apuntó.

“En temas como viviendas y seguridad no se pueden anunciar cosas aisladas cada vez que hay una elección, son cosas que se sostienen a través del tiempo porque de otro modo significa malgastar el dinero de todos. Falta conducción política en la ciudad”, concluyó.