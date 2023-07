Geese: «Para ganarle a Perotti en Septiembre hay que votar a Clara García en Julio»

La precandidata a Senadora por el Departamento Las Colonias se refirió a las elecciones del próximo 16 de julio y destacó las propuestas de la lista «Adelante».

“La falta de gobierno de Perotti se nota en nuestro Departamento, lamentablemente la sufre la gente, especialmente los niños y los jóvenes, porque el abandono en educación y salud los impacta màs a ellos hoy ”, indicó Geese. “En las PASO hay que votar a Clara García porque es la única que le puede ganar a Perotti cuando se enfrenten en septiembre, pero además porque tiene una trayectoria impecable de trabajo y honestidad”.

Durante una de sus apariciones en los medios en un alto de su recorrida por los 37 distritos del departamento, Geese destacó que junto a García va a continuar lo que empezaron con Miguel Lifschitz, “un legado del que fuimos parte y queremos honrar”.

“El departamento tiene necesidades que no son de hoy, pero también tiene un empuje increíble, y creo que tanto Clara como Mónica Fein son las mujeres que se necesitan para mejorar las cosas con el esfuerzo y sacrificio que identifican a nuestra región”, agregó.

La precandidata a Senadora se refirió también a la situación energética de la provincia y destacó que durante su gestión al frente de la Secretaría de Energía, durante el gobierno de Lifschitz el dinero se usaba para lo que decía la ley. “Después de casi 4 años este gobierno provincial no puede decir lo mismo, por eso es que necesitamos tener una senadora que pelee para que lo que aportamos todos los meses vuelva en las obras que le hacen tanta falta a los productores del departamento Las Colonias”.

“Hace falta gobierno y hace falta gente nueva para que la política haga cosas diferentes, para salir de la comodidad y poder re pensar las oportunidades que tenemos. Yo no me conformo, vos no te conformes, por eso estas PASO hay que acompañar las propuestas de la lista «Adelante”. Este 16 de julio, tu voto puede cambiar Santa Fe”, concluyó.