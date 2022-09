Geese: “Las políticas de eficiencia energética se necesitan de forma urgente”

La dirigente y ex candidata a concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Geese, se refirió al aumento de la energía que se viene para los usuarios de la provincia y planteo la necesidad de que el Estado se haga cargo de implementar políticas de eficiencia energética de forma urgente.

En diálogo con la CSC Radio, Geese explicó que “es el costo mayorista de la energía el que hasta el momento venía recibiendo los subsidios del gobierno nacional, que son históricos en Argentina” y agregó que el costo mayorista “es el costo de producir la energía, que en Argentina se produce en centrales hidroeléctricas, centrales que queman gas y gasoiles e instalaciones solares y eólicas”.

Como ejemplo, mencionó que al retirar el subsidio, por el costo mayorista de la energía “hasta el último día de agosto pagábamos cerca de 2.800 pesos por megavatios todos los argentinos sin distinción y en enero vamos a terminar pagando 13.000 pesos, o más si sigue aumentando”.

Acotó que “este aumento de septiembre es el primero estipulado y luego habrá otros en noviembre y en enero que es una temporada compleja para todos” y advirtió que “ya se sabía que en algún momento habría que salir de los subsidios por lo cual se tendría que haber continuado con políticas de eficiencia energética”.

En ese marco, ejemplificó que “para enero, a los comercios les llegará un aumento de 130, 150, 170% según el caso y eso significa mucha plata cuando no se pueden trasladar los costos a los precios de las mercaderías”.

Ante ello, explicitó que en Santa Fe “se juntan todos los aumentos que la EPE ya solicitó con el aumento del costo mayorista que hizo en junio el gobierno nacional para este segmento de las pymes e industrias pyme, es decir que se suman los aumentos del gobierno nacional con los de la EPE más la quita de subsidios”.

En cuanto a la quita de subsidios, Geese puntualizó que “hay tres segmentos: en el segmento 1 estamos todos los que renunciamos a los subsidios o no cumplimos las condiciones que puso el gobierno, y también el sector productivo, comercial, industrial, de servicios, que tendrá un aumento del 26% que impactará en la factura de septiembre, y cerca de un 50% en noviembre y otro 45% en enero”.

“La EPE todavía no publicó el tarifario que se debe cumplir todos los meses o cuando hay cambios, pero de todos modos desde el 1 de septiembre se aplica la nueva tarifa lo cual no debería aplicarse porque no se puede cobrar retroactivo las tarifas de servicios públicos. Uno entiende que hay una complejidad con esto de la segmentación pero la realidad es que para el segmento 2 y el segmento 3 no habrá ningún aumento ahora. Al único segmento que le cambian las condiciones es al segmento 1 y al sector comercial, industrial, rural, los tambos, etc. que recibirán un aumento en septiembre –que no sabemos aún de cuánto va a ser porque no está publicado el cuadro tarifario- y otros aumentos en noviembre y en enero”, aseveró.

Ante ello, planteó que “las políticas de eficiencia energética que se debieron llevar a cabo durante los últimos dos años y no estuvieron, hoy son urgentes” y remarcó que “en Esperanza tenemos muchas posibilidades de hacer cosas porque en el ITEC tenemos la Tecnicatura en Energía Renovables y Eficiencia Energética en la cual alumnos y profesores que tienen nociones para ayudar a los comercios e industrias a consumir lo necesario”.

En relación con dichas políticas de eficiencia energética, comentó que al final de la gestión del Frente Progresista en la provincia “en noviembre de 2019, se aprobó la ley de etiquetado de viviendas en eficiencia energética y recién se reglamentó hace dos meses es decir que se perdió todo este tiempo en avanzar con los colegios de Arquitectos o de Ingenieros para cuando se construye o modifica una vivienda puedas aplicar nociones de eficiencia energética y que eso se vea reflejado en una etiqueta –como la que tienen los electrodomésticos- que muestre que esa vivienda es más eficiente y gasta menos de energía”.

En tal sentido, sostuvo que “hay que recuperar ese tiempo perdido porque la gente necesita que le digan qué cosas se pueden hacer para gastar menos, porque no alcanza con comprar un aire acondicionado con etiqueta de eficiencia energética”. “La educación en eficiencia energética es fundamental y en Esperanza a través de la Municipalidad, el Centro de Industria y Comercio, del ITEC, de UCoEs, se podrían implementar acciones para que la gente se empiece a formar en esto y sepa cómo hacer para enfrentar este enero sin subsidios y con este aumento que hoy se llama segmentación y antes se llamaba tarifazo, sin tener que dejar de vender ni sufrir el calor o el frío”, sentenció.

Finalmente, alertó que lo que el gobierno nacional denomina segmentación “es un aumento muy grande de la tarifa, como fue el famoso tarifazo y la gente se tiene que preparar porque suele suceder que uno se da cuenta cuando le llega la factura”. “Por eso me molesta la cobardía del gobierno provincial de ocultar esta información, de no salir a aclarar estas cosas y dar la cara para indicar cuánto se le va a aumentar a cada segmento. Hay que alertar a la población y aplicar medidas de eficiencia energética. Cuando se produce algo de esta naturaleza hay que dar la cara y tener una política al lado; eso es lo que deben hacer urgentemente el gobierno provincial y el gobierno local”, sentenció.

Cambios al precio de los biocombustibles

Sobre los cambios en las reglas de juego en el mercado del bioetanol y los biocombustibles, Geese aclaró que “aparte del precio hay que ver a cuánto está el aceite y el efecto que tuvo el dólar soja sobre el precio de la soja y el aceite, hay que ver cómo termina jugando eso porque también se está alertando que puede subir el precio de los alimentos para los animales”.

“En definitiva, se necesita una política mayor en biocombustibles”, resumió.