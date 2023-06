Geese: “La gente no está en positivo, en Las Colonias la está pasando mal”

La precandidata a senadora del Departamento Las Colonias por el Frente “Unidos para Cambiar Santa Fe”, Verónica Geese, habló en el marco de la campaña electoral con vistas a las PASO y respondió declaraciones del actual senador Rubén Pirola. Celebró que el legislador se identifique con Perotti y dijo que la gran beneficiada de la provincia fue Rafaela y nadie dice nada.

En diálogo con la CSC Radio, Geese se manifestó “muy contenta porque quedan muy poquitas localidades para terminar de recorrer los 37 distritos del Departamento y así podré ir a todas las localidades antes de que termine la campaña”. Consideró que “esto es muy importante porque uno conoce las cosas por vivir acá pero verlas en la realidad de la gente y de las localidades es otra cosa y porque hay mucha gente que necesite que se las escuche, hay muchas necesidades, hay mucho abandono por parte del gobierno provincial, hay un montón de gente del Departamento Las Colonias que está mal, no estamos en positivo como dice ese slogan que repiten algunos como una especie de mantra, que no es así para todo el mundo”.

Respecto de la campaña y la recepción de la ciudadanía a la propuesta de cambio, evaluó: “Lo escuchaba al senador en una entrevista y se empieza a notar un cierto nerviosismo que antes no había, y eso se da en todos los oficialismos: el local, el provincial y el nacional, y el senador es parte de eso. Me agradó que se hiciera cargo de que es parte del gobierno de (Omar) Perotti y cuando menciona que las obras empezaron tarde porque en la gestión anterior estaban paradas aclaro que en el área de energía no se paró ninguna obra pero Perotti le pidió expresamente a Miguel Lifschitz que paralizara las obras y les dijo a las empresas que vayan más despacio porque cuando él asumiera iba a ver qué hacer”.

“Hoy por el contrario, hay una deuda del año pasado reconocida por el Estado provincial de 11.300 millones de pesos que le van a pagar en tres cuotas a las empresas constructora, la plata de este año no aparece y las empresas paralizaron las obras, y a eso lo vemos todos, se ve en la ruta 70, en el Fondo de Electrificación Rural que no se cumple, etc. Por eso es bueno que el senador haya abandonado su estado de neutralidad y aceptado que es parte de este gobierno de Perotti”, aseveró Geese.

En el mismo sentido, criticó que “el senador dice que tiene una escucha activa pero la gente no siente eso; la política está tan lejos de la gente que quizás él cree que escucha, cree que está en los problemas de la gente pero cuando uno va a las localidades como estoy haciendo yo, eso no es lo que transmite la gente. La gente se siente sola, y por más que le hagan una pileta de natación al pueblo, lo cual está muy bien, los problemas reales son otros, los problemas como no tener médicos en los pueblos, no tener buenos accesos, no tener un buen desarrollo y no tener un buen pasar económico, no se curan con una pileta”.

En relación con los pedidos que la gente acerca al senador, la candidata apuntó que “hace tantos años que tenemos el mismo senador que creemos que ser senador es eso, pero hay otros senadores que no ejercen su función de esta forma y que son mucho más activos en la realidad de las localidades. El rol de senador es difícil, legislativos, en muchos sentidos –como él dijo queriendo dar miedo- el Senado es un lugar difícil, pero yo conozco el Senado perfectamente y no le tengo miedo porque trabajé cuatro años con los senadores de toda la provincia y sé que es un lugar de permanentes demandas porque hay muchos senadores que se ocupan de que a sus localidades se le solucionen problemáticas difíciles. El senador es el único representante que tiene el Departamento Las Colonias y es quien puede ir a un Ministerio a charlar con un ministro y poner arriba del escritorio cuál es la necesidad del Departamento Las Colonias”.

“En ese diálogo político de representación de 37 distritos, que tiene que ser muy amplio y muy fuerte, el senador tiene que adquirir su fortaleza para ir a pelear por lo que necesitamos en Las Colonias. En cambio de eso, hoy veo menos dinamismo del que tiene que haber y una visión del Departamento desintegrada, que no es lo que debe suceder”, planteó.

Asimismo, advirtió que “tener el mismo color político no ha tenido ningún buen resultado y se comprueba que son todos versos para ganar las elecciones. Con el gobierno de Perotti Esperanza no ha conseguido nada diferente, la ampliación de la ruta 70 y el gasoducto nos llegan porque del otro lado tenemos a Rafaela, los únicos que han sido privilegiados durante el gobierno de Perotti –y nadie dice nada- es Rafaela y algunos lugares del Departamento Castellanos”. “Bienvenido por los rafaelinos pero porqué a nosotros en Esperanza no nos llega lo mismo si tenemos al senador y a la intendenta del mismo signo político que el gobernador. Hay algo que no cierra de ese relato de que es bueno ser del mismo signo político”, afirmó.

Por último, Geese deseó que “gane la Gobernación Mónica Fein o en su defecto alguno de los candidatos del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, porque el gobierno de Perotti se va a proyectar en Lewandowsky y eso nos va a terminar de destruir como provincia, porque no saben qué hacer con la provincia y no saben gobernarla. Espero que sea otro el signo político, que sea de Unidos para Cambiar Santa Fe, que sea Mónica Fein, pero cualquiera sea el gobernador yo voy a responder a Las Colonias, no voy a responder a la corporación ni al oficialismo”.

“Este es el principal cambio de paradigma que se necesita, que es hacer la política de forma diferente, pensando en el presente de la gente pero también en el futuro, y en el Departamento lo que no hay una proyección, un plan estratégico para decir hacia dónde va”, concluyó.