Geese: “Hay un gran fracaso del Ejecutivo y del Concejo municipal actual”

La precandidata a senadora del Departamento Las Colonias por el Frente Unidos por Santa Fe, Verónica Geese, se refirió a la campaña de cara a las PASO que se avecinan y la necesidad de cambiar el modo de hacer política en la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Geese comparó que en otros momentos de la historia “se discutía la política en otros términos, no como ahora que es una cuestión un poco berreta donde se discute con un bajo nivel de formación en temas que son tan importantes para la ciudad y se terminan discutiendo slogans”.

En tal sentido, consideró que “tiene que volver a la ciudad esa forma de hacer política donde se pueda discutir un poco más y se generen consensos” y como ejemplo, apuntó: “Hoy vemos un gran fracaso del Ejecutivo actual y del Concejo municipal actual, donde hay un bloque que tiene una mayoría absoluta y estuvieron un año sin tratar el Plan de Accesibilidad mientras la gente está muy enojada porque no tienen pavimento, el ripio está destrozado y demás. Y no se trató ese proyecto por un egoísmo político, para que en esta época de campaña no hubiera obras en marcha y la Municipalidad o el oficialismo no pudiera mostrar obras”.

“Esa es la política que no queremos, porque nosotros tenemos otra forma de entender cómo se hace política. Si la gente necesita el pavimento, hay que tratar el proyecto, modificarlo si es necesario, trabajarlo con las instituciones y vecinales y aprobarlo, pero no tenerlo sin tratar un año para hacer una pantomima el ultimo día diciendo que se presentó otro proyecto. Y quienes impidieron ese proyecto encima hoy están presentándose como la gran opción del cambio, y son los mismos que estaban hace 20 años atrás formando parte de los gabinetes gobernantes”, criticó.

Cuestionó además que “en general hacen un negocio de la política y arman una novela de confrontar ellos o nosotros, una novela de grieta que no es buena para nadie, que ya vimos que no produjo ningún buen resultado sino por el contrario estamos peor en el país, en la provincia y en la ciudad”.

“Lo que tiene que cambiar, si la gente quiere cambiar las cosas, es la forma de hacer política, de entender la política y que no sea una profesión la política para no estar pensando todo el tiempo cómo van a ganar la elección porque si no se quedan sin trabajo”, definió.

Ante esto, invitó a los esperancinos a participar de los comicios: “Si alguien no va a votar, el político que cansó a la gente obtiene dos votos más, y así ganan siempre las grandes estructuras. Por eso, la gente tiene que ir a votar en las PASO para desterrar esas prácticas tan viejas de la política”.