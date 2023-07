Geese: «Hay que potenciar a Las Colonias y desde el senado podemos hacerlo»

La dirigente esperancina que durante la campaña dijo que «la gente no está en positivo, la está pasando mal» y criticó al actual senador, en horas finales de la campaña dijo estar contenta por recorrer el departamento y llegar con su mensaje para mejorar lo que falta.

«Estoy muy contenta de haber podido visitar los 37 distritos, agradecida con todos los que colaboraron con la campaña, con los que nos recibieron y aportaron ideas para que nuestro Departamento Las Colonias se desarrolle, para que todos nos sintamos parte y a la vez seamos más fuertes por estar juntos, peleando por lo que queremos» dijo Verónica Geese a EDXD.

«¿Y qué queremos? -se preguntó- Queremos sentir que estamos haciendo algo HOY para que el FUTURO sea mejor, no queremos acostumbrarnos a escuchar “y bueno la política es así y no la vas a cambiar”, queremos tener esperanza y ser parte de esa posibilidad de que las cosas cambien».

«¿Qué necesitamos? necesitamos gente que pueda ver más allá de las falsas soluciones, que pueda trabajar en equipo de verdad, que sienta que aún todo es posible y que no se deje vencer por los poderosos de siempre. Es decir, QUE NO SE RESIGNE, y que construya con todos, sin egoísmo», agregó Geese.

«Tengo que ganar mi interna el domingo 16, acompañame haciendo una tilde en mi casillero, ese apoyo ahora es esencial para que, en la elección final de septiembre, podamos cambiar para mejorar», agregó.

Finalmente la dirigente contó que «el otro día me criticaron diciendo que estoy apurada por ser senadora, y es así. No veo la hora de trabajar para que nuestro Las Colonias nos dé más oportunidades y que nadie se tenga que ir si no quiere, para que sigamos siendo la reserva de las tradiciones y los valores y para que tengamos la vida que nos merecemos acá, en la mejor región de Santa Fe».