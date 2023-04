Geese: “Hay que dejar de creer en promesas mágicas y de votar siempre a los mismos”

La dirigente del Frente Progresista Cívico y Social de Esperanza, Verónica Geese, analizó la realidad de violencia que subyace en la sociedad y la responsabilidad de la política en esto. También se refirió a la problemática con las tarifas de energía.

En declaraciones realizadas a la CSC Radio, Geese analizó la problemática de la violencia que se manifiesta en las instituciones educativas tras la brutal agresión que sufrió una docente de la escuela Nº319 “Mercedes Z. de Iriondo” del barrio La Orilla de Esperanza, golpeada por una madre, dentro del aula y frente a los alumnos. Al respecto, expresó que su “mayor preocupación” desde su rol político “tiene que ver con la educación porque es la base de un montón de otras contenciones que se van dando como sociedad”.

“Este continuo decaer de la educación sirve para que se aprovechen los sistemas delictivos, el narcotráfico, que llegan a los jóvenes con falsas promesas o con ingresos fáciles”, lamentó.

En este marco, planteó la responsabilidad de la política en este escenario de desintegración social: “Lo que pasa es porque los partidos tradicionales y las estructuras antiguas no le han podido dar respuesta a la gente, y ante eso aparecen figuras como las de Javier Milei que dicen cosas incumplibles. Es entendible la bronca de la gente, pero para terminar con eso es necesario dejar de seguir votando siempre a las mismas personas”.

En tal sentido, consideró que “Milei sería totalmente incapaz de gobernar por su falta de gestión, porque el Estado tiene que funcionar ya que es una maquina o una empresa y ya vimos las consecuencias cuando nos gobierna alguien que no sabe hacer su trabajo. Está pasando en el gobierno nacional en el área de economía y en el área de energía, donde no hay personas que estén preparadas, y se ve también en el gobierno provincial que no puede llevar adelante tres expedientes por año”.

“Todo esto va a ser un gran planteo en las campañas, y la gente tiene que asegurarse que los candidatos tengan un equipo, que estén capacitados para gobernar porque no es fácil después mover el Estado”, sentenció.

Incrementos de tarifas de energía

Consultada al respecto, Geese sostuvo que “ahora viene una nueva quita de subsidios, y esto fue creer que se podía cambiar la realidad mágicamente y ahora se tiene que terminar trasparentando el costo real de la energía en el peor momento, porque se espera una inflación del 8% en abril”.

“Si esto hubiera sido paulatino, moderado y no se hubiera ocultado la realidad del costo de la energía con los subsidios que le servían a un grupo político que estaba gobernando, hoy no tendríamos que soportar todos los aumentos juntos de un día para otro”, refirió.

Advirtió al respecto que “a muchos sectores esta nueva quita de subsidios la va a golpear muy fuerte porque lo que plantea el Fondo Monetario Internacional es que se debe pagar el costo total, que significa un aumento del precio mayorista de un 95%, lo cual trasladado a una factura puede impactar en hasta un 50%”.

Por eso, alertó que “los argentinos tienen que dejar de creer en promesas mágicas”.