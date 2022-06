Geese: «Este gobierno ha demostrado que no tiene un plan energético»

La ex secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, analizó la realidad del país en materia energética mientras se sufre de falta de gasoil y las autoridades se sospechan irregularidades en la licitación del nuevo gasoducto «Néstor Kirchner».

En diálogo con la CSC Radio, Geese se refirió a las novedades respecto del aumento del corte de biocombustibles y dijo que “hay que tratar de ver el vaso medio lleno, es un avance que no soluciona para nada el problema” y planteó que “para solucionarlo haría falta ir a un 15% o 20% por lo menos por los próximos seis meses, teniendo en cuenta la demanda de gasoil hasta fin de año”.

De todos modos, celebró la medida ya que “subir nuevamente en algún momento va a ser ms simple, ya que el gran obstáculo para el gobierno nacional era tomar esta decisión porque hace un año fueron ellos mismos quienes bajaron el corte”.

Agregó que “esto no se va a solucionar mágicamente porque la cuestión es nivel mundial porque se están reconfigurando los sentidos del comercio a partir de la guerra y de los proveedores que están cambiando de lugar de trabajo en la cuestión energética en general”.

“En esa configuración, Argentina tiene que ver dónde se ubica en ese sentido, porque no somos un gran jugador, no existe en términos de mercado ni como proveedor de ninguna energía. Por eso la decisión de aumentar el corte interno, es decir consumir cada vez más algo que nosotros producimos es una decisión que se debía tomar siempre”, aseveró.

Reiteró que esta determinación del gobierno nacional “no soluciona el faltante en grandes cantidades, puede solucionarlo por este mes o por un cierto tiempo, pero hay que tomar una decisión a más largo plazo y de mayor volumen” y explicó que “la capacidad instalada está, las pymes con esto van a trabajar casi al tope de su capacidad instalada, pero la novedad es que las grandes productoras que antes solo exportaban, ahora podrán vender un 5% en Argentina”. “Tenemos una capacidad instalada importante en un momento energético del mundo y a eso lo tenemos que aprovechar”, resumió.

En relación con el polémico gasoducto “Néstor Kirchner”, Geese dijo que “siempre es importante tener una matriz energética independiente del mundo, porque no podemos depender de la buena relación con otros países para tener algo tan importante como la energía para producir”.

“Esta reconfiguración mundial también lo es hacia el interior de los países para tratar independizarse, y sería bueno para Argentina que cada vez usemos más energía sin depender de que otro nos venda, de que se importe, de que haya una guerra, y demás. El gasoducto en sí es todavía una incógnita y no podemos hablar de otro gasoducto cuando aún no está terminado la mayor inversión del país como es el GNEA (Gasoducto del Noreste Argentino) que trae el gas desde Bolivia y pasa por Santa Fe”, explicitó.

“El gasoducto Néstor Kirchner depende mucho de las inversiones de Vaca Muerta que son nacionales, hay que ver cómo se siguen desarrollando las cosas pero no le tengo fe a este gobierno de que pueda avanzar porque hasta ahora en el tema energético han demostrado que no tienen un plan, no están de acuerdo entre ellos respecto de cuál será el plan, y no han podido ejecutar nada”, sentenció.

Como resumen, sostuvo que «no hay un plan, no hay decisión y no hay nadie que lidere en materia de energía. no hay una visión estratégica del país compartida por todo el gobierno».

En cuanto a la situación en la provincia, dijo que “es un reflejo del gobierno nacional, tampoco hay una conducción clara, tampoco hay un sentido de hacia dónde ir”