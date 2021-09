Geese: “Es un fin de ciclo de la gestión municipal y se necesita una renovación en el Concejo”

La candidata a concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Geese, brindó sus impresiones respecto de la realidad política nacional tras el resultado adverso de las PASO para el gobierno de Alberto Fernández, y también la realidad local.

En diálogo con la CSC Radio, Geese analizó lo sucedido en el gobierno nacional tras las PASO y lamentó que “todo terminó siendo una comedia, un reality show al que nos sometieron los gobernantes causando incertidumbre y zozobra en la gente, y dejando a la figura del presidente totalmente menospreciada”.

“La figura presidencial que en Argentina siempre fue tradicionalmente muy fuerte pasa a ser casi diplomática. Esto nos pone en una situación complicada y lo que viene hasta las elecciones de noviembre seguirá marcando esa tendencia en que la figura presidencial queda desdibujada y lamentablemente quedan dos años hasta el fin del mandato con un Presidente que ha quedado muy desdibujado”, describió.

“Si todo lo que pasó sirviera para que la gente esté mejor, para darle una respuesta, se podría entender pero sin embargo con la marcha de la economía y el nivel de emisión que hay todo hace pensar que el año próximo no será mucho mejor”, planteó.

Haciendo una comparación con lo provincial y local, advirtió que “se debe tomar nota que el hecho de que los políticos se junten sólo para llegar a las elecciones y ganar la mayor cantidad de cargos posibles, no beneficia en nada a la gente porque no construye futuro, no construye diálogo, no genera consensos, y estas contradicciones expuestas ante la gente hace que la gente deteste cada vez más la política y se decepcione cada vez más”.

Respecto de la política local, comentó que tras las PASO “se comenzó a ver un poco más de comunicación respecto de algunos temas, hay programas nacionales que se trasladan a la ciudad pero nada propio muy fuerte. Creo que se ha tomado nota de la situación endeble en la que está el oficialismo en Esperanza, y seguramente intentarán hacer lo que puedan pero se nota que estamos en un fin de ciclo de la gestión municipal”. Consideró que “eso se nota en los funcionarios y en el ímpetu del gobierno, además ya son casi 14 años de un mismo gobierno y ese fin de ciclo está bastante marcado. Por eso, más que nunca, es necesaria una renovación en el Concejo Municipal”.

“Nosotros somos la renovación en este momento pero también necesitamos que a futuro venga más gente nueva a la política, que se acerque y se anime a participar. Porque hasta hoy siguen siempre las mismas personas, no porque sean malas pero ponen un tapón a la participación y no permiten que ingrese gente nueva”, aseveró.

Como ejemplos, se preguntó: “Porqué en la lista de Cristian Cammisi no fue Carola primera y él segundo; o en la lista de Andrea Martínez no fue primero Juanchi Echeverría y ella segunda? Si lo que quieren es realmente una mejora para la ciudad, una renovación y los cargos no les interesan, hubieran puesto a gente nueva. Pero no, siempre están los mismos. Lo mismo sucede con (Víctor) Elena, que fue candidato otra vez en lugar de poner primero a Matías Baroni o Silvia Hominal que hubiera sido una cara nueva en el Concejo”.

Al respecto, reflexionó que “a la renovación hay que ejercerla, no declamarla solamente. Y el cambio real es cambiar a las personas, porque hay quienes hace dos años, cuatro años y hasta 16 años que vienen diciendo son el cambio”.

Sin embargo, sostuvo que “la gente empezó a darse cuenta que si no se votan opciones diferentes van a quedar exactamente los mismos. Y eso no es lo que quiero para mi ciudad, por eso nos presentamos y participamos en política, para renovar el Concejo y luego presentar una buena opción de cambio para la ciudad en 2023, porque este fin de ciclo no nos puede tomar de sorpresa diciendo que las únicas opciones que hay son las mismas que había hace 16 años cuando Ana Meiners le ganó a Rafael De Pace”.

“La gente tiene que tener presente que el futuro se construye con las acciones de hoy y por eso queremos empezar el cambio en la cuidad”, concluyó.