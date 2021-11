Geese: “En Juntos por el Cambio no están juntos ni son el cambio”

La candidata a concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Geese, criticó fuertemente a los candidatos de Cambiemos de Esperanza. Aseguró que plantear en la ciudad la pelea contra el kirchnerismo es una actitud «berreta». Como contracara destacó el trabajo y la honestidad de los dirigentes del PDP.

En diálogo con la CSC Radio, Geese planteó que “estamos frente a grandes estructuras que hacen planteos demagógicos y berretas en las elecciones, en contraposición a los valores de tantos años como los que ha sostenido el PDP, que es lo que creemos que es la política que puede cambiar cosas para la gente”.

“Estos planteos de que van a reventar a los kirchneristas y que son los únicos que pueden contra ellos; esa cuestión de una batalla que quieren traer a la ciudad lo veo tan berreta y tan barato que da un poco de pena”, definió.

En ese sentido, agregó que “falta conducta, falta coherencia con lo que se dice, con lo que uno no acepta de los demás partidos, las cosas en las que uno está en contra hoy, el PDP no va a estar a favor mañana y eso lo garantiza su historia; en cambio otros van y vienen de acuerdo a la conveniencia electoral y con este humo, con este verso, este marketing y los sloganes vacíos quieren vender un relato y la gente siente bastardeada la política”. “Todavía queda la historia del PDP en nosotros y en esta unión del Frente Progresista con el Partido Socialista, Formar, Creo, y el PDP lo volvemos a revalorizar y lo queremos llevar al Concejo”, sentenció.

Geese planteó “la necesidad de volver al rol del concejal, y no se ve en ninguno de los concejales que están hoy que se cumpla esta función de control, de tomar los números y cuidar el dinero que aportamos todos”. “El concejal no es un gestor; aunque tiene que tomar los problemas de los vecinos y tratar de solucionarlos, su gran rol significa estudiar, investigar, informarse para poder informar al vecino sobre lo que pasa dentro de la Municipalidad”, aseveró.

“Nos quieren traer una batalla importada y la única propuesta que tiene para ofrecer Juntos por el Cambio es que son anti kirchneristas, la cual abarata toda la política de la ciudad. La gente tiene problemas todos los días como para traer un problema nuevo que hoy no existe, y evitar así discutir los problemas que son reales. Berreteando de esa forma la discusión, generando toda la tensión política, social y electoral en ese discursito lo único que hacen es que no se hable de los demás, que es por eso que eligen no debatir”, criticó.

Los otros candidatos no aceptaron el debate

Consultada sobre su propuesta para efectuar un debate de candidatos en la ciudad, Geese dijo que hasta el momento ningún candidato respondió: “Esperamos que entren en razón de que es la herramienta para hacer la democracia más transparente realmente. En una sociedad que está mirando otros problemas que le son más urgentes como la economía, la inseguridad, la educación de los niños sería muy bueno como gesto de la política mostrar en un debate todo lo que piensan. Y sobre todo también dar explicaciones porque es importante seguir remarcando que quienes se postulan como concejales y tienen posibilidad de entrar ya van por su cuarto mandato”.

Ante ello, planteó que “sería bueno que nos digan qué hicieron en los años anteriores, o por qué desde 2013 no se trataron las ejecuciones presupuestarias, dar explicaciones sobre para qué le sirvieron a la ciudad, qué problemas resolvieron”. “Hay un cierto miedo a dar explicaciones y la comodidad de no decir nada porque quizás ya tienen los votos necesarios para entrar al Concejo. Pero además debatir implica la posibilidad de perder votos y ellos tienen más posibilidades de perder votos que de ganarlos porque la gran cuestión acá es que función ejercieron los años anteriores”, aseveró.

“El Concejo es debate, necesitamos sentarnos después del 10 de diciembre a debatir cosas importantes de la ciudad y si no quieren debatir en campaña qué queda para después. Y además si el planteo es que van a derrotar al kirchnerismo, qué capacidad de diálogo se genera con eso”, planteó.

Para finalizar, criticó que “son Juntos por el Cambio pero no están juntos porque en realidad se detestan los tres (Cristian Cammisi, Andrea Martínez y Guillermo Bonvín) y están juntos solo para hacer campaña; y tampoco son el cambio porque son todos lo mismo que antes. Ahora se muestran juntos en alguna foto Bonvín y Cammisi pero hasta un día antes de las PASO se decían barbaridades por discordancias en los valores y en conceptos muy profundos”. “En esto la política tiene que trazar ciertos límites porque si no es un vale todo. Es una propuesta que no suma a la ciudad”, concluyó.