Geese: “El senador tiene un rol de gestión fundamental para el Departamento”

La precandidata a senadora departamental por el Frente , Verónica Geese, explicitó cómo se desarrolla su campaña de cara a las elecciones y cuáles son sus propuestas más importantes para llegar a una banca del Senado.

En diálogo con la CSC Radio, Geese planteó el trabajo de campaña teniendo en cuenta “todas las diversidades que hay en el Departamento, donde compartimos historia y valores como el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y el mérito, pero cada localidad tiene su particularidad de acuerdo a la capacidad productiva”. Como ejemplo, mencionó que “muchos jefes comunales hacen malabares para sostener los servicios de salud, que en muchas localidades es una gran preocupación donde ponen dinero y mucha organización local, porque es una función que ha ido abandonando el Estado provincial”.

En tal sentido criticó que “el Estado se ha transformado en un relator de la realidad y eso hace que la responsabilidad de muchas de las funciones primordiales del Estado como salud, seguridad, educación, recaiga en las cooperadoras policiales, de los SamCos, de las escuelas, y en las comunas donde se nota esta falta del Estado provincial”.

Ante ello, apuntó que “en esto el senador tiene un rol fundamental, es el único representante territorial que tiene el Departamento Las Colonias y debe gestionar siempre para el Departamento cuando se discuten los presupuestos o cuando ve que no se está ejecutando de la manera correcta y los proyectos y programas no se están aplicando”. “En esto es muy importante la función del senador y hoy no lo vemos en esa función, el actual senador de Las Colonias es más un diplomático al que vemos yendo a reuniones y sacándose fotos. No está mal la ayuda económica a las instituciones, pero lo que está mal es la entrega de un cheque sea la única función que hoy vemos del senador. Hay otras funciones de gestión ante las necesidades del Departamento que debería hacer mucho más”, señaló.

Analizó que “el diálogo político y el consenso son perfectos y absolutamente válidos pero la corporación es otra, la gente ya no quiere tolerar las actitudes corporativas, y en ese sentido el Senado tiene una deuda con la gente, de transparentar cómo se toman las decisiones y a quien benefician esas decisiones. En el Senado no se acepta la discusión democrática, y la gente puede romper esto a través del voto”.

“En este sentido soy una opción diferente, y le hace falta recambio al Senado y también le va a hacer falta al próximo gobierno provincial porque es difícil gobernar con una entidad eterna que sobrevive inerte a cualquier gestión, con una mayoría del PJ que no representa a lo que siente y piensa la provincia. Hay que hacer grandes cambios y hace falta una mayor representatividad en el Senado”, evaluó.

Finalmente, consideró que “hace 16 años tenemos la misma persona y el mismo estilo de gestión de la Senaduría y eso ha tergiversado lo que es la función del senador”. “La gente debe reflexionar y pensar de qué nos sirve tener un senador, porque nuestro Departamento siempre queda relegado. Un Departamento que es tan productivo, que está en el medio de las rutas, que es el centro de la provincia, y que tiene mucha más capacidad productiva necesita mejores caminos rurales y esto hace muchos años que se viene reclamando; lo mismo con los comités de cuenca que están reclamando ayudas ahora que se viene el agua, y son todos proyectos de inmediatez”, concluyó.