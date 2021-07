Geese: “El objetivo del Frente es que a futuro Esperanza sea mejor”

La ex secretaria de Energía de Santa Fe y candidata a concejal por el Frente Progresista, Verónica Geese, resumió la propuesta política de la lista que encabeza para las próximas elecciones legislativas.

En diálogo con la CSC Radio, Geese destacó que “se logró armar una lista de unidad entre el Partido Socialista, el PDP y el sector Creo, y al lograrlo una semana antes que el resto ya comenzamos a hacer recorridas y a trabajar juntos”.

Resaltó que “se formó un muy lindo equipo pensando no solamente en estas elecciones, porque creemos que no son solo elecciones a concejales sino que estamos tratando de mostrar que para el 2023 tiene que haber más opciones; Esperanza no puede depender siempre de las mismas personas, de las mismas propuestas y por eso hay que generar ese equipo para poder presentar esa alternativa en 2023. Por eso lo hicimos antes que los demás y se nos nota un poco más relajados y no tenemos el tipo de interna que van a otros sectores”.

Consultada por el objetivo de salirse de la grieta, la ex funcionaria provincial reflexionó: “Esperanza no tiene que caer en la grieta, no es una cuestión que en la ciudad se note muy patente, acá hay cuestiones muy locales, todos nos conocemos entre nosotros, sabemos lo que pensamos, lo que hicimos de nuestro pasado y eso da más seguridad de que acá la grieta no tendría que entrar; hay que centrarse en los proyectos y las personas porque la grieta termina siendo perversa y no sirve ni a nivel local ni nacional”.

Agregó que “la grieta es perversa porque pone a la gente en un extremo o en el otro cuando todos sabemos que todos tenemos nuestras diferencias y hay muchos de nosotros que estamos en contra de muchas cuestiones de ambos extremos; hay una vía en el medio que el Frente Progresista puede encarnar y que en Esperanza a través del PDP, el PS y Creo podemos mostrar que hay otras opciones”.

En ese marco, criticó que “las dos opciones de los extremos en Esperanza son siempre los mismos y algún día estuvieron de un lado y otro día estuvieron del otro, así que en ese sentido tampoco es que la grieta es tan grieta”.

Como contraposición, apuntó que “lo que mostró el Frente Progresista, en este desarrollo de distintos sectores para confluir en una sola idea y un solo programa de gobierno es lo que se viene, los partidos políticos como los conocíamos terminan no representando a la gente y no contienen a todas las expresiones y realidades; el esquema del Frente Progresista es muy bueno, buscando las coincidencias entre los distintos sectores”.

Es una gran responsabilidad ser candidata a concejal en Esperanza, es mi ciudad, son mis raíces, quisiera poder aportar a la política sana y constructiva que necesitamos para ser la ciudad de TODOS 🍀 — veronica geese (@GeeseVeronica) July 2, 2021

“En Esperanza tenemos una mirada entre todos los sectores de todo lo que la ciudad puede avanzar y mejorar, en cuanto a planificación y tener una Esperanza del futuro planeada hoy porque de otro modo siempre se termina operando sobre la coyuntura y ya conocemos que eso no da buenos resultados. Y en una ciudad como Esperanza es posible hacer ese tipo de planificación a mediano y largo plazo. Por es dentro del Frente seguramente habrá distintas visiones pero siempre con el mismo objetivo: que a futuro Esperanza sea mejor”, describió.

En cuanto a la realidad de la ciudad, indicó que “se nota que la gente necesita ser escuchada y eso n está pasando; no hay una contención desde el Estado ni un diálogo con la sociedad y por eso se dieron las manifestaciones que vimos, por eso se generó todo ese movimiento que violentó a toda la sociedad esperancina por la falta de diálogo y la incapacidad de sentarse con el otro para llegar a un acuerdo a pesar de tener miradas totalmente opuestas”.

“Hoy se ve una ciudad apagada; si Esperanza no avanza hoy sobre determinados temas nos vamos a volver una ciudad inmanejable y ahí si vamos a sufrir lo que sufren las grandes ciudades, es planificación de mediano y largo plazo de la ciudad se tiene que dar porque a pesar de que nos sentimos una ciudad pueblo, estamos creciendo de manera poco planificada y eso lleva a inequidades y a que existan cosas que no se resuelven, y todo eso termina abonando la gran ´preocupación del esperancino que es la seguridad”, definió.

En ese contexto, admitió que “involucrarme en política en mi ciudad ha sido un paso difícil porque tiene toda la complejidad de que es tu casa, tiene un mayor eso emocional en muchos sentidos pero es haber visto que acá no hay discusiones políticas importantes, y plantear que cambiando las personas cambie la dinámica del Concejo, que genere estas discusiones pero no peleando sino buscado puntos de acuerdo”.

Por último, adelantó que «como estamos en plena pandemia la campaña será muy rara, con lo cual se intentará llegar a la gente a través de los medios de comunicación y redes sociales, con pequeñas reuniones cuando se pueda y en la medida en que lo vayan permitiendo las regulaciones y los protocolos, iremos acercándonos más a la gente. En la segunda parte de la campaña, en la general, será quizás un poco más normal pero la aplanadora de la campaña nacional nos va a pasar por arriba y los esperancinos debemos estar atentos a los problemas que nos afectan hoy acá para tomar decisiones en los dos sentidos, pero pensando en el bien de la ciudad».

«Estas elecciones, después de una pandemia y viendo los roles que han tenido los políticos tanto en la provincia como en la ciudad la gente va a estar mas pendiente y lo va a pensar mucho mas porque en este tiempo vio las cosas que funcionaron y las que no funcionaron de la política», concluyó.

