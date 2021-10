Geese criticó que “el municipio usa el Presupuesto con fines electorales”

La candidata a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Geese, apuntó contra la decisión del Ejecutivo Municipal de prorrogar la presentación del Presupuesto de la ciudad para el 2022.

Explicó que “ésta es la época del año en la que el municipio nos dice cuánto nos quiere aumentar los impuestos y tasas el año que viene y en qué va a usar ese dinero que le vamos a tener que pagar, por eso la presentación del Presupuesto 2022 y de la ordenanza tributaria que lo acompaña, es muy importante”. Además, advirtió que “el Presupuesto está impregnado de contenido político porque allí se conoce cuáles son las prioridades de la actual gestión y qué impacto van a tener en los esperancinos”.

“La pregunta obvia es porqué necesitan más tiempo, no sabemos cuál es el fundamento, pero uno puede entender la intencionalidad política de la prórroga de 45 días, que no sería otra que asegurarse que no se conozcan los aumentos de impuestos y tasas previstos para 2022 hasta después de las elecciones, y tampoco cuánto Presupuesto se destinará a temas tan importantes como vivienda, seguridad, empleo o ambiente”, analizó Geese.

Ante esto, la candidata a concejal estimó que el tratamiento de tan importantes temas “sería cualquier día después del 14 de noviembre, y será antes o después del 10 de diciembre, dependiendo del resultado de las elecciones”. “Es decir, podrán buscar consensuar con los actuales concejales o con los nuevos que asuman. Analizarán cuál es la opción más “amigable”. La conclusión es que el municipio usa esto con fines electorales, sin dudas”, criticó.

Asimismo, recordó que “la Ley Provincial 2756/85, Ley Orgánica de Municipios y Comunas en su Capítulo IV (deberes y obligaciones de los Intendentes Municipales) el Art. 41 Inc) 4. establece que el intendente deberá remitir al Concejo en el mes de septiembre de cada año los proyectos de impuestos, tasas, derechos, contribuciones y otros recursos municipales para el nuevo ejercicio”.

De este modo, el municipio de Esperanza “estaría en contravención a la ley provincial, pero lo que hay que entender es que, en realidad, lo que el Ejecutivo quiere evitar es un enojo mayor de la gente con el gestión, es decir, tratar de impedir un resultado aún peor que el de las elecciones PASO para el PJ”.

“Además, si hoy estuviera presentado el Presupuesto 2022, cualquier periodista o vecino podría preguntarles a los candidatos como Víctor Elena, Andrea Martínez y Guillermo Bonvín, concejales en funciones, qué piensan sobre el aumento de los impuestos y eso seguro no le conviene a ninguno. Recordemos que desde 2013 estos concejales no tratan las ejecuciones anuales, es decir, no sabemos si están de acuerdo en cómo el municipio gastó el dinero o no”, concluyó Geese.