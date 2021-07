Geese: Controlar es bueno para todos

La candidata a concejal del Frente Progresista planteó la necesidad de ejercer ese rol desde el Concejo. Verónica Geese sostuvo que no se trata de evaluar el presupuesto y el aumento de la tasa una vez por año, el control hace más eficiente la administración del dinero de todos los esperancinos

– ¿Qué rol debería tener un concejal en su opinión?

– Si bien legislar y presentar proyectos propios son las funciones más conocidas, creemos que hoy en día el control de los actos del Poder Ejecutivo es esencial, ya que esa función sólo la puede ejercer el Concejo. La gestión municipal habla a través de números, que deben ser analizados e interpretados, tanto cuando la intendencia presenta su presupuesto anual, como mientras se va ejecutando. Por ejemplo, si dice que va a gastar $20 en equipar una plaza, se le aprueba eso, y después gasta esos $20 en combustible, el concejal debe hacer notar eso por dos razones: o hicieron mal el presupuesto o decidieron no equipar la plaza, ambas tienen una connotación política, porque muestra las prioridades que tiene el municipio y el vecino se tiene que enterar. Del mismo modo, si durante el año se ve que el municipio cuenta con más disponibilidad de dinero que lo que previó, el concejal puede darse cuenta y proponer cómo invertir ese dinero extra.

– Al vecino esto de los números ¿en qué le puede cambiar su realidad?

– Por ejemplo, aquí el ejecutivo pidió un aumento de la tasa del 40% para este año, antes de aprobarlo o no, los concejales deben analizar si es razonable para la economía de la ciudad, pero también, evaluar si no sería posible que el municipio sea más eficiente en algunas áreas, baje el gasto en ellas y así evitar que sean los vecinos los que siempre hacen el esfuerzo. Los números son signos duros, pero en una administración municipal son hechos y hay que examinarlos para poder decidir lo que es mejor para la gente, para avisar si hay desvíos y si se cambian las prioridades fijadas.

– ¿Entonces hace falta informar más a los esperancinos?

– Si, porque la municipalidad administra el dinero de todos y a la gente le interesa saber qué se hace con lo que aporta, si un concejal estudia los presupuesto y las ejecuciones, nos puede decir si la administración municipal es coherente, analizando varios años de una gestión se sacan conclusiones sobre el crecimiento de los servicios que presta en relación a los recursos que tiene o pide, las subcontrataciones que realiza, la planta de equipos, la infraestructura en la que invierte, y muchas otras deducciones que son técnicamente posibles de hacer, sólo hay que estudiar, sentarse a escribir e informar a la gente y a las instituciones.

– ¿Cree que este debería ser un tema de la campaña?

– Si, para nosotros será uno de los puntos focales porque sirve para evaluar la inclinación y capacidad que los candidatos tienen para cumplir esta función básica del concejal, además para evaluar el desempeño de los que ya hace tantos años están en el cargo. También creemos que es una buena forma de elevar la discusión política en la ciudad, cosa que es muy necesaria para la sana participación en democracia.

– ¿Le parece que esta función se cumple hoy en el Concejo?

– Nos parece que no de la forma en que se debería, yo soy una vecina común y no me he enterado de que este tipo de análisis se hayan realizado sobre las cuentas públicas en los últimos años, porque no sólo hay que hacer el trabajo, también hay que encontrar las formas para que los vecinos tengan esos datos y los pueda evaluar. No estamos planteando hoy que haya cosas ocultas de la gestión municipal, ni siquiera que hay falta de transparencia, eso es para discutir luego con más datos, sólo creemos que falta un análisis profundo y eso no es bueno para nadie. Por lo tanto el vecino tiene que conocer que en estas elecciones es importante conocer las opiniones de los candidatos en determinados temas importantes y sus proyectos a presentar, pero tal vez más importante es saber si van a ejercer esa función primordial.