Gardiol: “El Plan GanAr no tiene consistencia en el tiempo, es una de sus mayores fallas”

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Sara Gardiol, puntualizó las críticas de la entidad hacia el “Plan Ganadero” que lanzó el gobierno nacional.

En diálogo con la CSC Radio, Gardiol explicitó que “el programa Plan GanAR es un proyecto que viene desde hace varios meses, este jueves se lanzó oficialmente en Santa Fe, desde Reconquista, con la presencia del ministro (de Agricultura, Julián) Domínguez y autoridades provinciales pero consideramos que es una enunciación de principios y nada más, falta la instrumentación de algunas cuestiones que son fundamentales”.

Entre ellas, mencionó que “hay un concepto que no es objetivo, como es la previsibilidad de las medidas de gobierno, si el productor no sabe cuáles van a ser los acontecimientos futuros o cuales van a ser las decisiones que se toman sobre el sector ganadero, es muy difícil establecer una proyección”.

“Como idea, como propuesta, siempre es importante tener visión de futuro pero tiene que tener consistencia en el tiempo y esa es una de las mayores fallas que tiene este programa en función de los tiempos que nos están tocando vivir”, apuntó.

Sobe medidas posibles que ayuden al sector, dijo que “es necesario una elevación del porcentaje de extracción que es la materia viva, la fábrica, y elevando los precios de faena lo que ayuda a la mayor cantidad de ingresos en el tiempo, pero son políticas de largo plazo”.

Como ejemplo, mencionó que “para aumentar la tasa de extracción hay que tener una meta, una idea que diga que dentro de dos meses no van a cerrar exportaciones, que no van a prohibir la venta de una vaca en tales o cuales condiciones, que no habrá fijación de precios, que no habrá cupos; es nada más ni nada menos que libertad de acción para poder trabajar y que el Estado no intervenga en el circuito productivo ni en el circuito de comercialización”.

Entre las críticas al Plan GanAR, sumó que “tampoco abarca el tema comercial ni de logística, apunta a que la solución solamente parte y se cierra en el momento productivo, pero no es así porque es una cadena que hay que analizar y por el momento no lo están contemplando”.

A todo esto agregó que “si bien la tecnología nos da todas las posibilidades, pero tenemos gravísimos problemas de infraestructura: no tenemos rutas provinciales adecuadas; necesitamos más caminos ripiados, y aunque hay un programa del Estado provincial trabajando en ese aspecto solo se ha hecho el 10% de lo previsto; la gente del campo tiene que tener mejores condiciones de habitabilidad; hay una sumatoria de elementos que ayudarían también a la producción”.

El documento completo : CARSFE pretende un “GanAr” más ambicioso

En los próximos días, el gobierno nacional, con el concurso del gobierno provincial, anunciará detalles del denominado “Plan GanAr”, mediante el cual, en principio, se pretende estimular el desarrollo de la actividad ganadera nacional.

Desde CARSFE, recibimos con beneplácito el reconocimiento explícito de las necesidades que el sector atraviesa y que, además, comiencen a esbozarse iniciativas que promuevan una mayor producción, para así satisfacer, sin sobresaltos, la demanda del mercado doméstico y, a la vez, atender las oportunidades que brinda la exportación.

Un sinnúmero de factores son los que deben contemplarse en un plan que tenga esos objetivos: metas específicas en cuanto al stock productivo, condiciones sanitarias que impulsen la productividad y cumplan requerimientos comerciales, producción de forrajes, tecnologías reproductivas, infraestructura rural (interna en los establecimientos ganaderos y vial, eléctrica, de conectividad, sanitaria, entre otras, tranqueras afuera), asesoramiento técnico, financiación y, especialmente, de previsibilidad en cuanto a la estabilidad de acceso a condiciones de mercado que posibiliten la competencia con otros proveedores globales de carne.

En definitiva, es necesario que se contemple una extensa gama de condiciones y situaciones, que permita un horizonte certero e impulse a la asunción de riesgos empresarios, tales como la inversión y el endeudamiento. Son, en definitiva, las que constituyen la tan deseada previsibilidad, que debe estar siempre acompañada por la confianza en que las autoridades actuales y futuras establecerán caminos ciertos y conocidos, de largo plazo.

En ese sentido, sabiendo que el plan tiene un componente preponderantemente financiero, consideramos imprescindible que se establezcan planes de trabajo que vayan más allá de la coyuntura política actual, y que las instituciones que representan a los productores puedan participar de la creación de esos lineamientos, para realizar aportes constructivos, realistas y posibles.

Es necesario que los recursos económicos a aplicar, de acuerdo a su destino, tengan al menos dos vertientes: el Estado debe realizar a su costo las postergadas obras de infraestructura, en todos los órdenes, para crear el ámbito apropiado para la producción y la vida en el campo; en tanto, los productores tendrán que proveer (con el debido acceso a las herramientas necesarias), lo dirigido a crecer productivamente y consolidar la oferta de lo producido.

Mientras tanto, solicitamos que el Plan que ahora se pone a consideración tenga condiciones de acceso razonables en cuanto a las exigencias que plantea, en un marco de absoluta transparencia, y que cuente con el decidido apoyo de las instituciones financieras al momento de tramitar las solicitudes y realizar las aprobaciones correspondientes, para evitar que la burocracia obstruya su otorgamiento, tal como ha sucedido en el pasado.

En resumen, valoramos el reconocimiento oficial de las necesidades y que se despierte la iniciativa, que aunque insuficiente, sea el punto de partida para una mejora sostenida y perdurable. Estamos siempre dispuestos a trabajar por el bien común, pero con objetivos concretos, sin promesas vanas y entendiendo que todos debemos aportar para la construcción de un proyecto compartido de Nación.