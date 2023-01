Gardiol criticó que el programa Impulso Tambero “es una pseudo política de Estado”

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sara Gardiol, se refirió al programa “Impulso Tambero”, una iniciativa que destina casi 10 mil millones de pesos para apoyar al sector lechero, que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, el pasado viernes en Villa María (Córdoba).

En declaraciones realizadas a la CSC Radio, Gardiol sostuvo que “la ayuda no es nada más que una compensación por una situación muy grave que se está pasando; el precio de la leche en tambo no ha sufrido incrementos muy importantes, está totalmente desfasado de los índices inflacionarios y lo que se está reclamando es la intervención del gobierno en los precios de los cereales lo que provocó alza de costos muy importantes y desfasaje en la rentabilidad de los tambos, y ante eso lo que sale a hacer el gobierno en este momento es dar una compensación que, en realidad no da el estado sino que es dinero que le pertenece a los productores y que ahora les devuelve el Estado”.

“Frente a la situación crítica que tienen los productores, la ayuda siempre es bienvenida pero esas no son las reglas de juego para que un proceso productivo avance”, advirtió.

En el mismo sentido, la dirigente definió que “es una pseudo política de Estado para decir que hay colaboración por parte del gobierno nacional al sector lechero, que en realidad lo necesita pero lo que necesita es revisar la cadena en forma completa”. “Por eso, las compensaciones o el dinero extra que venga en este tiempo es bien recibido porque los costos de alquileres y de insumos son tremendos, además de los inconvenientes que hay por la falta de pasturas y de forrajes, y ahí hay que destinar la política”, agregó.

Puntualizó asimismo que “la compensación significa el salario de dos empleados y medio, y en principio, es por cuatro meses que es el momento de entrada al invierno, que es la época más cruel de la lechería porque se necesita más alimento, más ayuda y más colaboración”. “Por eso seguiremos bregando para que se haga una política lechera íntegra, para el beneficio de todos”, concluyó.

Fuente EDXD – Fotos La Voz del Interior – Medios Integrales