«Ganaron los narcos» dijo Aníbal Fernández sobre la situación en Rosario tras la amenaza a Messi

El ministro de Seguridad de la Nación informó que dispuso la llegada del comandante José Mario para dar directivas a los agentes que se encuentran desplegados en el territorio. Tras la repercusión mundial de la balacera de hoy, apuntó a 20 años de crimen instalado en la ciudad y a la policía provincial. Despegó al intendente Pablo Javkin y al gobernador Omar Perotti.

El ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández anunció este jueves que cambiará a la persona que estaba al mando de las fuerzas federales en Rosario. La medida la dio a conocer después del ataque a tiros contra el supermercado Único de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Apuntó a 20 años de crimen instalado en la ciudad y a la policía santafesina. «Ganaron los narcos», lamentó. Despegó al intendente Pablo Jvakin y al gobernador Omar Perotti.

En una entrevista brindada a Radio 10, Fernández contó que mantuvo un diálogo telefónico con el intendente Pablo Javkin –uno de los mencionados en el cartel dejado en el negocio baleado– y le comunicó la modificación que iba a introducir.

“Voy a reemplazar al titular con el comandante José Mario. El comandante general Castillo va a seguir con la región. Nosotros con Mario seguiremos profundizando el rol de las fuerzas”, explicó el ministro.

La decisión fue tomada después de que dos sicarios en moto dispararan 14 tiros contra el frente del supermercado de la familia Roccuzzo, situado en Lavalle al 2500, en la zona oeste de Rosario.

El gatillero, antes de abrir fuego, dejó un mensaje escrito en birome sobre un pedazo de una bolsa de carbón vegetal que decía lo siguiente: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

Para Aníbal, el episodio se inscribe en una historia que lleva más de dos décadas y en tal sentido despegó a Javkin y al gobernador Omar Perotti, «que heredaron» tal estado de cosas, en un nuevo contacto con la prensa desde Buenos Aires.

«Los narcos han ganado», confirmó ante la pregunta y reiteró las dos décadas de violencia y delito, pero aseguró «no vamos a bajar los brazos».

Sobre las acusaciones del propio Javkin sobre «la acción o inacción» de las «fuerzas que tienen que evitar estos hechos», Aníbal corrigió la referencia: «Su policía». Es decir, señaló a la fuerza santafesina como la que falla o deja hacer.

Así, defendió el accionar de las cuatro fuerzas federales desplegadas en Rosario e incluso advirtió que la zona donde ocurrió el ataque «no estaba en el marco de lo que tenia que hacer Gendarmería».

«Es una situación compleja que hay que atacarla definitivamente, no nos quedamos quietos con eso. Entramos con todo lo que tenemos. No vamos a bajar los brazos un solo segundo», aseveró y enfatizó: «Rosario no es tierra de nadie».

El ataque quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de la cuadra, según confirmó el fiscal de Balaceras Federico Rébola en una escueta conferencia de prensa.