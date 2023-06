Gabriel Albarracín presentó sus propuestas ante UCoEs y compartió preocupaciones

El precandidato a intendente de Esperanza por el Frente Justicialista, Gabriel Albarracin, se reunió durante unas dos horas con la dirigencia de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), a fin de escucharlos y presentar sus propuestas en el marco de la campaña electoral con vistas a las PASO.

En tal sentido, el precandidato señaló: “Hemos tomado como política de campaña hablar con todos los que representan un interés institucionalizado en la ciudad y en ese ámbito nos reunimos con la Unión de Comerciantes, quienes expresaron sus necesidades, sus expectativas en relación a la función del gobierno municipal. En un marco que fue muy ameno, muy cordial, respetuoso y por dos horas repasamos las necesidades y les hicimos conocer nuestras proposiciones”.

Al respecto, apuntó que “o dejan de ser muy claros e insistentes en la necesidad de optimizar el sistema de estacionamiento medido, de tener algún tipo de participación en los proyectos de peatonalización del microcentro de la ciudad y de otras cuestiones como el registro adecuado de altas y bajas de los comercios en funcionamiento, entre otras cosas”.

Consultado por la importancia de encontrarse con los diferentes sectores de la comunidad, el precandidato señaló que “desde la política no se pueden resolver problemas que no se conocen; la función de un buen político se parece bastante a la de un médico generalista que si no hace un buen diagnóstico difícilmente pueda el tratamiento ser correcto; y acá pasa lo mismo, si no tenemos un diagnóstico realista, concreto, que tenga que ver con situaciones que efectivamente están sucediendo, difícilmente podamos brindar las soluciones que cada uno de los sectores precisa”.