Gabinete Milei: Osvaldo Giordano será titular de ANSES y Horacio Marín de YPF

La oficina de prensa del presidente electo de Argentina, Javier Milei, confirmó este viernes a la mañana que Osvaldo Giordano será el titular de la ANSES y que Horacio Marín estará a cargo de YPF. En el comunicado, también aclararon que el cierre del Banco Central «no es un asunto negociable».

Milei continúa en pleno armado de su Gabinete de cara a su asunción el próximo 10 de diciembre. En ese contexto, este jueves se confirmó la elección de Luis Caputo como ministro de Economía. Caputo –que no es partidario de la dolarización, al menos en lo inmediato– fue ex ministro de Finanzas y ex Presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri. La elección de Caputo trajo consigo otros cambios en el equipo de Milei.

Fuentes cercanas a la oficina del presidente electo, indicaron que Emilio Ocampo –que tenía el equipo de economistas y abogados para avanzar en el plan de dolarización– no irá a la presidencia del Banco Central, tal como estaba previsto.

En ese sentido, Caputo fue quien le acercó un plan a Milei para solucionar uno de los principales problemas de la economía y el principal riesgo que acerca a la Argentina a una hiperinflación: las leliqs.

Según informan fuentes libertarias, el ex secretario de Finanzas macrista presentó un plan sólido para solucionar el problema de las leliqs a partir de financiamiento externo. En tanto, el nombre que trascendió es el de Demian Reidel, un hombre cercano a Federico Sturzenegger, para ser titular del Banco Central.