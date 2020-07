Futsal Las Colonias: Bartolomé Mitre y Argentino de Franck iniciaron sus entrenamientos

«Por el momento no hay fecha fija ni estimada de inicio de competencias, pero lo importante es poder contar con el apoyo de autoridades y dirigentes que creen en nuestros protocolos y comportamientos; comenzar de a poco, pero al menos comenzar es muy importante. Nos va a llevar tiempo y trabajo armar la liga desde cero nuevamente, pero hace un año no teníamos nada y en 6 meses llegamos a tener 13 equipos, formar nuestra selección regional, recibir a entrenadores, dirigentes y jugadores de CAFS en nuestra ciudad y ser sedes del próximo torneo nacional de plata, que por todo esto será en 2021, pero que si lo hacemos, impulsará aún más la disciplina en la región.

