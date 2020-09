Futsal Las Colonias: Abren escuelitas en la región

Sin dudas, el futsal, fue una de las nuevas disciplinas que más creció y promete crecer en los próximos años. Quienes componen la Asociación Esperancina de Fútbol de Salón, no han parado de gestionar desde el inicio de la cuarentena, las formas para que la actividad no cese, a pesar de no poder competir y ni siquiera poder organizar el Campeonato Nacional de Clubes que la CAFS les había encomendado para agosto de este año.

