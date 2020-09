Futsal: La AD Juventud suma una escuela infantil de fútbol de salón

A pesar de no poder comenzar a competir en este 2020, dirigentes de la AEFS se las arreglaron para seguir con capacitaciones y charlas online, con personas que están en esto desde hace décadas y ya en Julio obtuvieron el OK provincial para que 4 equipos esperancinos y 1 de franck vuelvan al menos a los entrenamientos recreativos, los que aún continúan y cumplen con los protocolos correspondientes.

