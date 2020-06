Futsal: Equipos de Esperanza habilitados para volver a entrenar

Además de esto, no se permitirá el ingreso de menores de 16 años ni de mayores de 60 a los lugares de entrenamiento. Tampoco de familiares, amigos o directivos del Club. Cada Club se hará cargo de hacer firmar planillas de control de cada deportista y responsabilizarse por los turnos, para que no haya contactos con otras disciplinas.

4- No podrá entrenar ninguna persona que no reúna los requisitos antes previstos;

5- En los entrenamientos los equipos podrán trabajar en la parte física con o sin balón, tácticas y técnicas de juego tanto en cancha como en pizarra, pero no podrán disputar partidos. Además no podrán realizar prácticas donde genere situación de partido.