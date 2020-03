Furlotti y Zeiter doble Campeones en Regional

En singles, quien dominara el año pasado entre los Sub 14 y se luciera a nivel internacional (Campeón Sudamericano con Argentina), está haciendo su primer año en la categoría superior, de Sub 16. Ganó el certamen sin ceder set alguno y sólo perdiendo 13 games en ocho sets, exponiendo sus notables condiciones.

El humbolense Giuliano Furlotti entre los 18 inscriptos en el primer ex Nacional Grado 2 de Sub 16, arrancó adelantado y en la 2da. Ronda superó a Máximo Binaghi (Entre Ríos), 6-1 y 6-0. Luego en 4tos. de Finales dejó en el camino a Juan Vallejos (Paraná), 6-1 y 6-1. En Semifinales le ganó a quien arrancó como 1er. preclasificado, el también entrerriano, Santino Parodi, por 6-2 y 6-4.

Giuliano Furlotti en Sub 16 y Federico Zeiter en Sub 18, tras una intensa pretemporada jugaron el fin de semana en el 1er. Torneo Regional, dentro de la FET – Federación Entrerriana de Tenis – en Concordia. La sede central fue el Club Salto Grande y la subsede el Victoria Park.