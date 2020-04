Funcionarios provinciales explicaron el proceso de habilitación de comercios con venta a distancia

Por su parte, el secretario de Industria de la provincia, Claudio Mossuz, aclaró que “la presentación de los protocolos que exige el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, que ofician de declaraciones juradas, no exceptúa a las empresas”. Y agregó: “Las industrias que ya están exceptuadas por los decretos existentes, pueden seguir su actividad presentando los protocolos, pero toda aquella nueva actividad que no lo estaba, antes de comenzar su actividad debe comunicarse con la Secretaría de Industria y solicitar la respectiva autorización, o que se la exceptúe para volver a su trabajo”.

