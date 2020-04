Funcionan puestos de control y limpieza de vehículos en los ingresos a la ciudad

Por ello, destacó que “el hecho de quedarse en casa y de no circular representa que el virus no circule, porque el virus ya está entre nosotros, en la localidad y en la medida en que pasen los días van a comenzar a aparecer los casos, y si se agrega una circulación indiscriminada conspira contra lograr que la curva se aplane”.

En diálogo con la CSC Radio y EDXD , Vega indicó que contra el dengue “durante todo el año hay un programa de acciones que incluye especialmente la concientización, especialmente en escuelas, para la adquisición de hábitos porque si no hay mosquito no hay dengue”.