Fue empate la primera semifinal entre San Lorenzo y Central

Con un gran marco de público el espectáculo deportivo fue intensamente jugado pero sin muchas situaciones frente a los arcos. La revancha es en San Carlos Centro y si persiste el empate el pase a la final será por tiro libres penales.

Se jugó este domingo el primer partido de la serie semifinal entre San Lorenzo de Esperanza y Central de San Carlos Centro. Fue en el Delfo Yori con un gran marco de público de ambas parcialidades.

El partido fue intensamente jugado con un gran desgaste físico para los protagonistas pero con pocas emociones frente a los arcos. Los dos tuvieron sus chances pero no pudieron convertir con sus goleadores al acecho. El tablero de los primeros noventa minutos de la serie terminó sin goles.

El poderoso Central vino a hacer su negocio que era irse de Esperanza sin goles en su arco y lo logró pero para pasar la serie deberá demostrar algo más. No fue más que San Lorenzo y las opciones que tuvo llegaron por errores en las salidas locales.

San Lorenzo mostró que es un buen equipo, que tiene una gran entrega y que puede superar la serie no sin pelearla. Su goleador hoy no pudo aprovechar las que tuvo pero el equipo demostró unión y sacrificio. Quizás como visitante, con la obligación del rojinegro, encuentre los espacios para convertir que no se le dieron hoy como local.

El arbitraje de Adrián Clavijo incidió en el resultado del partido ya que San Lorenzo reclamó penal a Cervantes y luego a González en la misma jugada. El público fue parte del colorido espectáculo deportivo porque no se registraron incidentes de consideración.

La revancha se jugará en siete días en San Carlos Centro y de persistir el empate ya no hay «ventaja deportiva», se deberá definir por tiros libres penales. La ilusión los abraza a los dos equipos y vivirán una semana de sueños y promesas.

Galería de Imágenes Esperanza Día x Día.-