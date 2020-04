Fue a pasar la cuarentena a su pueblo Matilde y lo echó la policía

No soy de hacer estas cosas, pero esta vez me toca. Como quizás algunos pueden saber hace un par de días llegue a mi…

«Todavía no se sabe cuando va a volver el fútbol, así que estamos entrenando como se puede. Yo estoy hace un año en San Juan, a Colón lo sigo siempre porque soy hincha, históricamente tiene cosas muy buenas y malas, más allá que no se pudo el campeonato de la Sudamericana fue algo maravilloso, pero si hace las cosas bien institucionalmente es un enorme club», finalizó.

«Yo no quise causar más problemas, entonces ni bien pude me trasladé a la casa de la mamá de mi hijo y quedaré hasta que pase todo. «Lo más triste es irme de mi pueblo como si fuera un criminal», le dijo a LT9 este jueves.

«Yo quiero aclarar que nunca tuve problemas con los vecinos, y nunca se acercaron a mi casa, siempre fue la policía. Lo que yo entiendo es que yo a mi domicilio lo tengo en San Juan pero yo soy de Matilde y siempre viví acá. El destino que teníamos que venir era la casa de mi mujer en santa fe pero yo aposté que en mi pueblo podía estar tranquilo. La Policía me dio a entender que fueron mandados por las autoridades para que me saquen del pueblo», agregó.

El jugador ex Colón que actualmente lo hace en San Martín de San Juan contó su extraña situación en cuarentena. «Fue un momento feo y triste porque en mi pueblo nos conocemos todos y nunca pensé tener un problema como este. Yo hice el permiso nacional para trasladar mi familia desde San Juan a Santa Fe y cuando llegamos al pueblo se acercó la policía a mi casa y me hicieron una constancia para seguir con la cuarentena en el pueblo, y por la noche fueron a casa diciéndome que tenía que irme del pueblo por orden de un fiscal», comenzó contando.