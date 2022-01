Fregona: “No queda duda que la vacuna anti Covid disminuye la mortalidad”

El director del Sanatorio Esperanza, Esteban Fregona, valoró la vacunación contra el coronavirus que “ha disminuido la mortalidad” y justificó el uso del pase sanitario. Al respecto, aseveró que “ninguna vacuna nunca produjo algo malo, trajo realmente problemas y fue sacada de circulación por producir severos daños”.

“La gente no está preparada para hacer el mal cuando descubre algo, lo que puede ocurrir es que haya efectos secundarios que pueda perjudicar a algún paciente, en la historia de la medicina no hubo grandes complicaciones por colocación de vacunas sino que justamente se vio la vacuna que disminuyó la mortalidad en muchas enfermedades”, reflexionó.

Como ejemplo, mencionó lo sucedido “en Oregón, Estados Unidos, que es un Estado anti vacunas y donde apareció de nuevo el sarampión, y en la provincia de Buenos Aires ocurrió con otras patologías”. “Es decir que, cuando reaparecen enfermedades que se creían desterradas, es por lugares donde no se aplica la vacunación”, explicitó en Play Televisión.

“Es algo individual de cada que implica solidaridad para con los otros, y a todos nos queda en claro que no hay estudios a largo plazo porque fue algo que se inventó y lleva solo dos años de desarrollo, y sería necio decir que dentro de 10 años no van a hacer nada, porque no se sabe”, aseveró.

“Todo se va probando sobre la marcha, pero no cabe ninguna duda y son datos reales de cómo ha disminuido la mortalidad en personas vacunadas, y la menor contagiosidad de la persona vacunada respecto de los no vacunados. Estos son beneficios concretos. Puede quedar la duda de lo que va a pasar en 10 años, pero llevamos 200 años de la primera vacunación de Koch (N.R. En 1882, el científico alemán Robert Koch descubrió el bacilo causante de la tuberculosis, desatando una carrera por desarrollar una vacuna contra la enfermedad) y no hubo grandes matanzas, no hubo grandes problemas por las distintas vacunas, nadie se hizo el Josef Mengele de querer salir a matar gente con una vacuna”, planteó el profesional.

En este marco, defendió el uso del pase sanitario y sostuvo que “es lógico que la gente que cumplió con una norma avalada por un Ministerio tenga más beneficios que aquel que no cumplió con la norma”.

“Aunque no puede ser obligatorio algo que todavía no está comprobado o avalada pero algún beneficio debe tener aquel que cumplió con lo que se pide. Es como alguien que no paga impuestos y quiere tener el mismo derecho que aquel que sí paga”, concluyó.