Fregona: “Disminuyeron las consultas y aumentaron los insumos médicos”

El director médico del Sanatorio Esperanza, Esteban Fregona, aseguró que “han disminuido notablemente las consultas en las guardias, aproximadamente en un 50%”.

“La mayoría de las patologías era realmente la que tenía necesidad de acudir a la guardia, con un alto índice de internación porque la urgencia siempre está y seguirá existiendo, y se agregaron otras propias de la pandemia como accidentes domésticos por caídas por pintar o querer cambiar un foco, o quemaduras porque la gente está cocinando más”, explicitó en declaraciones a PlayTV.

“Se restringió mucho la consulta banal porque la gente muchas veces concurría a la guardia para no ir a un consultorio o no esperar. Esto fue algo positivo”, resumió. “Somos conscientes de que en la ciudad se han cerrado muchos consultorios pero la gente está reticente a concurrir allí porque en un primer momento se habían suspendido las atenciones no urgentes, y ahora comenzó más el movimiento en las clínicas y se están evacuando por ahí muchas consultas”, agregó.

Asimismo, reveló que “ya empezó a verse un movimiento por patologías habituales, y en la guardia del sanatorio se empezaron a observar muchas crisis hipertensivas que antes estaban manejadas”. Sobre los motivos de esto, explicó que “es evidente que los pacientes dejaron de hacer sus controles o de tomar la medicación, el tipo de alimentación cambió mucho, sumado a la falta de actividad física”.

Respecto de las internaciones, detalló que “se siguen haciendo las cirugías oncológicas, cirugías de urgencia, se agregaron cirugías donde la internación no sobrepase las 24 o 48 horas en pacientes que no estén con factores de riesgo; los nacimientos siguen ocurriendo”. “Hubo una disminución de las cirugías que eran programadas y que podían esperar, pero eso se relajó un poco porque estamos en una época donde hay un gran aplanamiento de la curva y hay patologías que no pueden esperar muchos meses”, explicó.

Sobre el impacto económico, Fregona dijo que “fue fuerte en todo el país, porque dejo de ingresar patologías programadas” y lamentó que “en esta época se vivenció un gran incremento de los insumos, con ciertas cosas que aumentaron varias veces, y también la dificultad para conseguirlas”.

Puntualizó que “todo lo descartable es imposible de conseguir y aumentó mucho, al igual que los medicamentos, que aumentaron una barbaridad”.

Como ejemplo, refirió que “Lo que no acompañó es el financiamiento de algunas prepagas; en algunas profesiones lo que deben abonar por el kit de cobertura para el profesional es irrisorio y muchas obras sociales en este momento están teniendo poco gasto porque la gente no va al médico, al odontólogo o al fisioterapeuta y la pregunta es dónde queda ese dinero”.

Criticó que “hay pocas obras sociales que propusieron pagar algo extra, y ahora después de 50 días algunas obras sociales prepagas intentaron acercar un monto, por ejemplo pagando un módulo por Covid, porque cada equipo que se usa tiene un costo muy alto –desde 1.500 a 6.000 pesos- y todos los costos se han ido por las nubes”.

“El impacto económico es importantísimo. Lo que se gasta en el país en porcentaje al Producto Bruto Interno estamos muy similar a los países del primer mundo, pero se ve que ese dinero no llega ni a las instituciones ni a los profesionales, y tampoco llega al afiliado, así que algo pasa en el medio. Es algo a replantearse para el futuro”, concluyó.