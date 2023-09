Franconi: “Tenemos la experiencia suficiente para poder gobernar”

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Esperanza y candidato a intendente por el justicialismo, Martín Franconi, habló de su propuesta de cara a las elecciones generales del próximo domingo 10 de septiembre.

En diálogo con la CSC Radio, Franconi destacó que “sin dudas son tres candidatos pero son dos modelos de gestión completamente diferenciados; creemos que esta forma de hacer de los últimos 16 años y los ocho años de Martín Franconi como secretario de Obras Públicas, secretario de Servicios Públicos y concejal nos ha dado la experiencia suficiente para poder gobernar, porque no es para cualquiera esto. Esto no es prometer casas, trabajo y seguir prometiendo y tratar de desaparecer los últimos 60 días de campaña para que no te puteen”.

Ante esto, también marco las dificultades que supone estar en la gestión y poder hacer campaña: “Esta forma de trabajar que tenemos en la gestión municipal y la forma de trabajar que tengo me demanda mucho tiempo físico, y no es fácil hacer una campaña a intendente como funcionario y también tratar de llegar a todos los medios, que no he podido. En lo personal me voy a ir a dormir muy tranquilo el sábado porque he dado todo para poder llegar a ser intendente, para convencer a la gente pero también he dado todo en la gestión pública”.

“Cuando uno está convencido de lo que hace, de la forma de trabajar y de los equipos que formó, y ve hoy a una ciudad reluciente, limpia, con plantas, con servicios, con mejor iluminación, modernizando el Estado, mejorando el sistema de seguridad, nos da el aliciente de que estamos en buen rumbo. Después si la gente elige que esta es la forma de gobernar o piensa que la solución es un cambio, que no es cambio porque son los mismos que estuvieron hace 16 años, es otra cosa”, definió.

De todos modos, admitió que “es un gran desafío, Ana ha dejado una vara alta pero hay muchas cosas que se pueden mejorar y potenciar, porque nos ha faltado hacer mayores viviendas, dar mayores soluciones de loteos, conseguir el financiamiento para sacar el circunvalar Esperanza, pero hemos hecho mucho, hicimos 480 cuadras de pavimento, de cordón cuneta con ripio, adoquinado, a partir de marzo comenzará un nuevo plan de accesibilidad, 367 cuadras de pavimento en toda la ciudad, se están recambiando las luminarias led”.

En ese marco, planteó: “Esperamos que el votante que ha votado a Ana Meiners, que me ha votado a mí, acompañe a partir del lunes una nueva etapa para Esperanza, sobre todo de futuro”.

En ese sentido, evaluó que “sin dudas que la impronta propia que le he dado a la función en estos ocho años la puedo llevar a impulsar a partir del 10 de diciembre con decisiones personales, sobre todo en lo que significa la renovación de muchas Secretarías, y saber que el equipo joven de profesionales que me están asesorando y están trabajando para mí, no solo en la lista de concejales donde está Matías con tres profesionales, sino que la renovación tiene que ser también en muchas de las Secretarías que hoy tenemos en el municipio”.