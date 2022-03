Franconi responde: pormenorizado detalle del trabajo de Servicios Públicos

El secretario de Servicios Públicos de Esperanza, Martín Franconi, brindó un detallado y pormenorizado informe del trabajo que viene desarrollando el organismo a su cargo. Anunció la compra de miles de bolsas de residuos a AANE para entregar a los vecinos, un replanteo del Vivero Municipal y el apoyo a un operativo de limpieza del río Salado.

En diálogo con la CSC Radio, Franconi sostuvo que tiene “un cargo complejo porque es una Secretaría compleja, cuando estuve en Obras Públicas la diferencia es la previsibilidad mientras que el 70% de servicios públicos es la diaria: juntar la basura, arreglar la luz, tomar reclamos, las situaciones de tormentas a cargo de Defensa Civil, etc. y luego cada secretario le da su impulso”.

Como ejemplo de la enorme labor de la Secretaría a su cargo, mencionó que “tiene a su cargo vivero, cementerio, espacios públicos”.

Respecto de la situación de los espacios públicos, puntualizó que “hay 70 plazas y macizos verdes que no tienen nada, es decir que no son una plaza propiamente dicha sino espacios verdes” y sostuvo que “hoy se está potenciando el trabajo con un plan muy importante, se arreglaron y mejoraron muchas de ellas, se cambiaron luminarias, se trabaja para limpiar y tener todas las fuentes marchando, se trabaja en la isla del Parque de la Agricultura”.

“En general hay un trabajo continuo que todavía se debe potenciar porque debe ser una de las premisas de la Secretaría de Servicios Públicos y de la gestión porque hay un presupuesto importante y ampliaciones de partidas para mejoramientos barriales y en ese sentido los espacios públicos son fundamentales”, definió.

Sobre el cierre del Parque de la Agricultura, mencionó que “en ninguna parte del mundo los parques son abiertos a los autos y las motos; la responsabilidad que tenemos todos los esperancinos es proteger los espacios públicos y este es un Parque que si bien le falta hacer cosas siempre tratamos de potenciar”. “Estamos trabajando para hacer una readaptación del Parque para que en las calles el vecino pueda caminar, correr, circular con sus carritos de bebé, sin problemas con los vehículos, porque además está toda la calle Rafaela, 350 metros, para estacionar autos en 45°”, aseveró el funcionario.

En ese contexto, aseveró además que “hay que potenciar también las calles y plasmar el proyecto que ya tiene Planeamiento y en ese marco ya se empezó con la ciclovía de calle Rafaela, la iluminación”. En ese punto, dijo que “hay un problema con la diferenciación de ciclovía y senda para peatones, que también sucede en Avenida Argentina donde la gente camina o circula con los cochecitos como si fuese una vereda”.

Sobre Plaza San Martín, dijo que “el mayor problema que tiene son las veredas y en algún momento se tendrá que hacer algo, se pidieron informes técnicos para ver qué se puede hacer porque las losas se rompen y la limpieza continua que se hace por las palomas”. Consideró que “las veredas de Plaza San Martín son una cuenta pendiente de la gestión y hay que tomar la decisión de ir por un proyecto superador, pero en algún momento hay que reemplazarlas, aunque hay que hacer muchas consultas porque es patrimonio histórico”.

También dijo que “hay un problema grave con la basura y el horario en que se sacan los residuos, y se está analizando que desde el 28 de marzo se va a cambiar el recorrido de la recolección de la zona céntrica con respecto a los bares, porque a las 10 de la mañana ver la basura en los canteros no está bien”. Agregó que “a los bares que no tienen cesto de basura se les va a exigir el mini contenedor, no se van a levantar bolsas en el piso”.

Limpes

Al respecto, Franconi valoró que “hay siete u ocho camiones de basura que por día llegan al Limpes que hoy ya está procesando seis, gracias al trabajo de una cooperativa que separa los residuos y vende el resultado del reciclaje, y que recibe una ayuda municipal asta diciembre próximo”.

Recolección de hojas

Sobre el particular, celebró el acuerdo alcanzado con AANE por el cual “el municipio le compró 14.000 bolsas de residuos y se van a repartir dos bolsas por frentista a 8.000 frentistas, junto a un folleto explicativo para la recolección y el teléfono de AANE para comprarles más bolsas si es necesario”.

“De esta manera vamos a tratar de educar y entre todos colaborar para que en 20 a 25 días no haya más hojas en las calles, y también ayudar a una institución como AANE”, señaló.

Anunció además que “comenzará un plan de enseñanza en las escuelas, para concientizar a los tres primeros años de la primaria con el denominado Plan Hojas”.

Balneario cerrado

Ante la consulta de los oyentes de la radio, Franconi afirmó que “a partir del 1 de marzo se dejó de cobrar el ingreso, y fuera de temporada los dos portones se abren todos los días de 6 a 22 horas. Después de esa hora, quienes quieren ir al Club Caza y Pesca o el Club Policial puede circular por el camino trasero que se mejoró, mientras que los días de lluvia los portones quedan abiertos porque la gente de Villa Balneario sale por el balneario”.

Quita de árboles

“Fue un error sacar todos los árboles de calle Aarón Castellanos”, reconoció Franconi y comprometió: “Esto no va a volver a ocurrir en la gestión que estoy ahora. El proyecto es muy bueno pero había árboles que no se deberían haber sacado”.

También planteó que “hay que potenciar al vivero estamos abocados 100% a esto, por lo cual hace un mes y medio que se está trabajando para lograr este año 15.000 plantines y 1.000 árboles”. “Además se va a ampliar la poda a partir de mayo y en vez de hacerlo en dos meses como era antes, se hará en cuatro meses, y ya se está podando los árboles que molestan luminarias”, informó.

Limpieza del río

Sobre la actividad de limpieza del río, Franconi detalló que “está a cargo de una Fundación que contactamos hace unos 60 días, que viene limpiando el Cululú desde Rafaela y llegará al Salado, así que están todos invitados el sábado 26 de marzo en el Balneario municipal de 8 a 13 horas”.

Mencionó que “habrá actividades de reciclado, de promoción social, de cultura, de Servicios Públicos, todo con entrada libre y gratuita”. “El punto de encuentro es la bajada del Balneario y de allí saldremos 5 kilómetros agua arriba y 5 kilómetros aguas abajo, de las dos márgenes. Se contara con la colaboración del Club Caza y Pesca con lanchas para poder traer las bolsas con la basura”, afirmó.