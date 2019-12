Franconi hizo un balance de su gestión en Obras Públicas: “Falta hacer por Esperanza y siempre va a faltar”

No obstante, destacó: “Las demandas y los cambios son constantes, pero en mi caso termino mi función sabiendo que di y dimos lo mejor. Y que hoy desde otro lado, con otra función y el mismo compromiso, me vuelvo a poner a disposición para seguir trabajando por mi ciudad”.

En cuanto a lo realizado, valoró que “gracias a esta forma de trabajar y al gran equipo que me acompañó en la Secretaría de Obras Públicas, es que en estos cuatro años pudimos lograr tantas cosas buenas para la ciudad”. “Todo el compromiso del personal de la Secretaría, sobre quienes no tengo más que palabras de agradecimiento, reafirmando que sin ellos nada de todo lo que planificamos y llevamos adelante hubiese sido posible”, resaltó.