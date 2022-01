Franconi debe esperar a la oposición para asumir en el gabinete

La renuncia a su banca no sería formalizada hasta la semana próxima, cuando uno de los concejales de Juntos por el Cambio regrese de sus vacaciones y todos puedan estar en sus bancas.

Las relaciones están tirantes entre los actores secundarios mientras los verdaderos protagonistas dicen… «estos chicos, no aprenden»…

Mientras Ana Meiners y Carlos Fascendini acuerdan las cosas importantes y la mayoría marca sus pasos, cuando las definiciones son menores, cada uno quiere hacer valer su peso relativo. Que un concejal renuncie un día o siete días después es una anécdota para los jefes pero no para los protagonistas.

El concejal Martín Franconi presentó su renuncia a su banca para asumir como Secretario de Servicios Públicos de Ana Meiners. Cuando la renuncia sea aceptada el Concejo Municipal buscará a su reemplazante en la lista del Frente de Todos y le tomará juramento a Sebastián Ranaletta.

Por el momento eso no se puede concretar porque uno de los concejales del Frente Juntos por el Cambio, el edil Guillermo Bonvín, está de vacaciones y no regresa hasta la semana próxima. Hasta el jueves pasado también estaba de vacaciones Cristian Cammisi.

Si bien con cinco concejales que garanticen el quorum podría realizarse la sesión, la oposición no estaría dispuesta a dejar bancas vacías en un acto de tal trascendencia como lo es el recambio de algún integrante del poder legislativo.

El pez por la boca…

Si bien la ausencia de un concejal es la razón formal de la dilación en el recambio parlamentario, en los ámbitos políticos hay un gran enojo con el edil renunciante. Sucede que en sus declaraciones de despedida, donde confirmó su decisión de renunciar al mandato popular, habló de dejar atrás «la pasividad del cargo de concejal«.

Fue allí donde los concejales que asisten diariamente al trabajo parlamentario no ocultaron sus broncas. «El cargo es pasivo si vos no venís nunca a las reuniones de comisión, si ni vos ni tus asesores aparecen por acá«… repetían los concejales de la oposición que, recordemos, tienen mayoría especial y por lo tanto ante cualquier traspié de Franconi como secretario pueden convocarlo a una interpelación pública o incluso denunciarlo, algo que no dejaría de ser un desgaste para la intendenta.

Quizás Franconi quiso decir que los ritmos parlamentarios no son los mismos que los del Ejecutivo, pero no dejan de ser importantes. Son tiempos distintos que ahora padecerá, porque la formalidad de su asunción deberá esperar.

Por lo pronto el edil renunciante ya trabaja informalmente como secretario del área, recorre zonas de acción de las cuadrillas y espera el regreso de los empleados municipales de sus vacaciones para proponer algunos cambios en las prioridades.