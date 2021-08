Francisco Gay ya comienza a entrenar en Idaho, EEUU

Francisco Gay, ya instalado en la Universidad de Idaho, EEUU, mientras empieza a entrenar, envió saludos a todos en el L.T.C.E. El fin de semana, en El Trébol, se destacó Genaro Templado en el 3er. Abierto de la Liga de Tenis del Litoral.

El juvenil del L.T.C.E., Francisco Gay ya se encuentra instalado en la Universidad de Idaho, EEUU, cercano al límite con Canadá. Esta semana comenzaba las clases y a tener contacto con las canchas de tenis, para entrenar.

Aprovecha este medio para enviar un saludo afectuoso para todos, “quiero agradecerle a todos por el apoyo que recibí siempre en el club, desde mis inicios, hasta llegar a este momento, teniendo una gran chance de hacer una carrera universitaria, con una beca que genero merced al deporte que amo, el tenis. Todos y cada uno me ayudaron, pusieron su granito de arena para mi crecimiento como tenista y principalmente como persona. Les quiero agradecer a todos, de corazón”. Aprovechó además para enviarles un estímulo a todos “los tenistas del club, para que continúen entrenando y jugando, para seguir creciendo”.

“Fran” Gay estará en los EEUU hasta diciembre, cuando regresará por un poco tiempo, para luego emprender el regreso nuevamente a Idaho.

TEMPLADO SEMIFINALISTA EN ABIERTO DE EL TREBOL

Genaro Templado fue el mejor de los exponentes del L.T.C.E. el fin de semana cuando en El Trébol se reanudaron las competencias en el ámbito de la Liga de Tenis del Litoral Argentino.

Fue este el 3er. Abierto, lo que anteriormente se llamaba como Nacional Grado 3, reuniendo a un muy buen número de inscriptos de una gran región.

Genaro Templado en la siempre muy concurrida Sub 16 supo adjudicarse su zona en la fase clasificatoria, sumando tres triunfos, en El Trebolense. Y al arribar a Semifinales se encontró con el humbolense Cristian Fladung (Rafa Tenis), quien lo eliminó, venciéndolo por 6-1 y 6-0.

Hubo otros dos representantes del Lawn Tennis, pero no pudieron avanzar de la etapa inicial de zona. Simón Lottersberger, en su primera experiencia sobre canchas rápidas, en El Trebolense, lo hizo entre los Sub 18. Juan Pablo Kern, en El Expreso, participó entre los Sub 12, consiguiendo un triunfo en tres intervenciones.

SAD Y GOMEZ GANARON DOBLES EN SANTA FE

Con buena participación de tenistas del LTCE tuvo lugar el pasado fin de semana un Torneo de Dobles organizado por el Jockey Club Santa Fe.

Fernando Sad y Alejandro Gómez se adjudicaron la categoría “B”, ganándole la Final a la dupla Lastre – Grosso, por 6-3 y 6-4.

Alejandro Benítez – Fernando Erni supieron arribar hasta los 4tos. de Finales, entre una buena cantidad de parejas inscriptas.