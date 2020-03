Francisco Gay se consagró Campeón de la Minions Cup, en Florida, EEUU

Anticipó que “cuando llegue al LTCE seguiré entrenando, preparándome para jugar Torneos Profesionales como los de Central San Carlos y el propio del LTCE. Me quiero anotar en algunos Future. Todo con la intención de mejorar mi UTR, o sea el ranking universitario, para alcanzar la beca que me permita estudiar en los EEUU, gracias al tenis”.

Manifestó que “el camino fue muy duro, pero me reconforta muchísimo. Además me fue muy bien el hecho de haberme entrenado con tenistas muy buenos, ganadores de Future, y de nivel ATP, con el boliviano Fabián. Y lo que mejor me pasó es haber entrenado con el norteamericano Marius Copill, que llegó a ser Nº 58 del Mundo. Había perdido con Roger Federer, en Semifinales de Basilea, 7-6 y 6-4. Entrené con él, antes de jugar el Indian Wells.”