Francisco Gay juega y suma experiencia en Florida, EEUU

El esperancino Francisco Gay, uno de los principales referentes tenísticos del Lawn Tennis Club Esperancino, está realizando una gran experiencia en los EEUU, entrenando con jugadores de alto nivel ATP y jugando Torneos, que le marcan progresos en su tenis.

Desde Winston, Estado de Florida, donde está radicado actualmente nos cuenta de lo “importante que es practicar con jugadores de nivel ATP. Lo estuve haciendo con Fabián, de Bolivia, que está actualmente Nº 180 de dobles y Nº 400 de singles en el Mundo. Y ahora lo voy a hacer con Marius Kopill, un jugador de Gran Slam. Llegó a estar Nº 56 del Mundo hasta que una lesión lo dejó sin jugar. Actualmente se ubica Nº1 180. Se está preparando para participar en el clásico Indian Wells”.

“Fran” Gay aprovecha este momento para presentarse en certámenes que ofrece aquella zona.

“Acabo de terminar de jugar lo que se llama un Open. Allí hubo jugadores con ranking ATP como 800 o 900 en el ranking mundial. Se armó un gran cuadro de 128 tenistas. Gané dos partidos, de buena manera, y caí en una 3ra. Ronda, de 32 tenistas. Me venció Jan Kunzick, un zurdo, alto, muy bueno, Como había llovido los set se acortaron a cuatro games, y me ganó 4-2 y 4-2. Jugué muy bien, me sentí suelto, y sólo me quebró una sola vez por set. Esto muy conforme con lo que pude hacer”.

Anticipó que esta semana encara la denominada Minion Cup, en las instalaciones del club donde está entrenando. “Va a estar muy bueno el certamen, competitivo. Y otorga puntos que me permitirán mejorar mi posición en la llamada UTR – Universal Tenis Ranking – , lo que me puede otorgar la chance de tomar una beca para estudiar en una Universidad en los EEUU.

Con satisfacción por todo lo que está experimentando en el Estado de Florida, finalizó expresando que “me quedan tres semanas para aprovechar al máximo. Estoy a full en todo, como para seguir en todo esto, que es lo que me gusta”.