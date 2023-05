Francisco Gay fue clave en la nueva consagración de su Universidad en EE.UU.

Francisco Gay, formado tenísticamente en el Lawn Tennis Club Esperancino, sigue viviendo grandes momentos jugando para su Universidad de Idaho, en los EEUU, a tal punto de ser clave en los últimos partidos que definieron a su favor la Conferencia, para ser nuevamente Campeones, al igual que el año pasado.

Entre 8 Universidades, en la temporada regular, el equipo de Vandals Idaho fue 3°, habiendo ganado cinco partidos y recibiendo dos derrotas frente a North Arizona University (NAU) y Sacramento State, quienes fueron los N° 1 y 2 de la Conferencia.

La Final de la Conferencia se disputo el fin de semana en Phoenix. La Universidad de Gay comenzó ganándole los 4os.de Finlaes a University of Montana, claramente por 4-0.

En Semifinales eliminó superando 4-3 a Sacramento. El joven esperancino venció en eldobles y el singles, definiendo la serie que llegaba igualada 3-3.

En la Final, con North Arizona University, se llegó a una instancia decisiva en paridad. Gay ganó el dobles, y protagonizo el último punto de la Final donde había equilibrio de 3-3. Estando en el 3er. set abajo 5-3 y 40-15, supo levantar 3 match point, para darlo vuelta finalmente y al ganar, le dio la victoria de 4-3, y la consagración como Campeones de la Conferencia, la llamada “Big Sky Mens Tennis”.

“Fue un gran nivel el de las Finales -manifestó Gay- en una semana fenomenal pra nuestra Universidad. Fue todo un orgullo conseguir el Campeonato en la Conferencia, reiterando el logro del año pasado. Hacía mucho tiempo que en Idaho no se dan estas enormes alegrías”.

Luego agregó que “en el historial de la Universidad, el tenis sumó la conquista de 16 Conferencias, siendo el deporte que más consagraciones le dio. Esto representa mucho para el grupo de chicos que estamos allí, y para toda la gente que nos está apoyando”.

Consultado sobre la procedencia de tenistas que están jugando en los EEEUU, fue claro “de todo el Mundo. Yo juego dobles formando dupla con un japonés, Taiyo Kurata. En los partidos de singles debí medirme en la Final de Conferencia con un español en los 4os. de Finales. En Semifinales le gané a un húngaro y en la Final, la definición de la Conferencia fue contra un polaco”.

“FUE UNA SEMANA INCREIBLE, SOÑADA”

Sobre la definición de la Big Sky y este momento que está gozando, Fran Gay afirmó que “vivimos algo increíble, una definición soñada para nosotros. Había tres jugadores, dos españoles y u americano que se reciben este año, y yo quería ganar la Conferencia para ellos, y lo logramos”.

Señaló luego “venía jugando bien, pero quizás a principio de año, no se me daban los resultados como quería, con cierta suerte esquiva. Pero en esta etapa de las Finales, jugué muy bien y se me dieron los resultados pretendidos. Fue todo soñado”.

Manifestó “estoy madurando muchísimo, en la Universidad y el tenis. Noto que voy creciendo día a día. Estoy realmente muy agradecido por todo lo me brindan. Mas no se puede pedir”.

Y finalmente con mucha satisfacción dijo “sumamos dos anillos seguidos, en estos años, otorgándole una enorme alegría todos en la Universidad de Idaho, como quizás antes nunca lo habían disfrutado. Ahora hay que esperar el sorteo del cuadro de la Fase Nacional, para encarar nueva instancia, al igual que el año pasado. Nada va a ser sencillo porque jugaremos con los mejores del país. Pero nadie nos quita todo lo que supimos lograr con gran esfuerzo hasta el presente”.