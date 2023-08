Frana en Esperanza: “Se están iniciando gestiones para retomar la obra de Ruta 70”

Lo confirmó la Ministra de Infraestructura Silvina Frana quien aclaró que los trabajos no tendrán el ritmo anterior. Atribuyó la situación a la restricción económica que dejó la sequía. También que recibieron un especial pedido de la intendenta para mejorar la seguridad vial mientras se desarrolla la obra.

La ministra de Infraestructura de la provincia, Silvina Frana, participó en Esperanza de la apertura de sobres de la licitación para la construcción de 20 viviendas, que tuvo un solo oferente. En ese marco consultada por EDXD se refirió a la paralización de la obra de Ruta 70-Ruta Segura.

En diálogo con los medios, Frana especificó que “las 20 nuevas viviendas son del programa “Casa propia-Construir Futuro” con financiamiento nacional que requiere de un trabajo muy intenso de la Municipalidad de Esperanza, la Secretaría de Hábitat y el senador”.

Consultada por la concreción efectiva de la construcción teniendo en cuenta la situación económica del país, admitió que “no desconocemos el contexto, claramente nos hubiera gustado gestionar en otro contexto pero se le ha puesto mucho empeño a todo en los últimos 15 días; acompañamos al gobernador a inaugurar obras que se terminaron, que son palpables, y eso habla a las claras de contrarrestar opiniones de otros sectores que pretenden una discusión que no conducen a nada. Las obras se hicieron, están, obviamente a algunas nos hubiera gustado tenerlas antes y a otras nos gustaría ya tenerlas terminadas, el contexto no nos ayudó pero la decisión es hacerlas y seguir con las viviendas que es una necesidad imperiosa de muchas familias”.

“Recién venimos de inaugurar una obra importantísima de acueductos que sin el rol del Estado no hubiera sucedido, en este caso de las viviendas tampoco; por eso cuando escuchamos voces que tratar de minimizar el rol del Estado nos preocupa porque mucha gente con un sueldo no podría acceder a una vivienda de otra manera, solamente se accede a partir de planes como estos. En todo caso hay que ver cómo los reforzamos, cómo los mejoramos, como logramos recuperar lo invertido para que otra gente también pueda acceder, en esto hay mucho que seguir ajustando y mejorando pero no se puede negar la necesidad de que el Estado siga participando en este tipo de cosas”, reflexionó.

Respecto de la paralización de la obra de Ruta 70-Ruta Segura, Frana aseguró que “en este momento se están iniciando las gestiones para que se retome el trabajo, tal vez no con el ritmo que quisiéramos, pero sí con otro ritmo”. “Nos encontramos a principios de año con un impacto grande al haber disminuido la recaudación producto de la sequía, el mes de mayo fue muy difícil, donde contamos con muy pocos recursos para pagar los certificados de obra, así nos fue indicando el Ministerio de Hacienda, ahora poco a poco se va recomponiendo pero el impacto de la sequía sigue existiendo así que hubo que reprogramar muchas obras”, explicó.

“Ana (Meiners) nos hizo ver la necesidad de mejorar el esquema de seguridad vial, así lo trabajamos con Vialidad y la Agencia de Seguridad Vial y ahora a partir de una pequeña mejora en algunos indicadores, de haber terminado algunas obras y reacomodado algunos números, según nos dijo el ministro de Hacienda se va a contar otros recursos para poder retomar un ritmo de obra un poco mejor”, concluyó.