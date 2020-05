FOSH: Protocolos de entrenamientos y competencias para la vuelta del hockey

La Federación del Oeste Santafesino de Hockey, que tiene equipos de Las Colonias en su institución, se convirtió en la primera entidad de hockey de la provincia de Santa Fe en presentar su protocolo de actuación para jornadas deportivas. Los mismos fueron presentados a la Confederación Argentina de Hockey como así también a municipios y comunas de los gobiernos de Santa Fe y Córdoba.

A la espera de una respuesta para continuar adelante con su organización la Federación del Oeste Santafesino de Hockey comunicó cada uno de los puntos de su registro para entrenamientos y competencias.

Los puntos a tener en cuenta y que serán analizados por los gobiernos locales son:

ENTRENAMIENTOS

 Los clubes deberán informar a la federación los cronogramas de entrenamientos de todas sus

divisiones, indicando días y horarios de los mismos.

 La Federación podrá realizar visitas no informadas con el objeto de realizar mediciones de

temperaturas a las jugadoras/es y cuerpo técnico.

 Los clubes deberán disponer del aprovisionamiento individual de agua y/o bebidas, alimentos

(de ser necesarios), y el material necesario para evitar entradas y salidas a las instalaciones.

 División del plantel en grupos, tanto en los entrenamientos en exterior como en interior,

cuando haya autorización de regresar a las competencias.

 Utilización del total de los espacios físicos disponibles para lograr un distanciamiento

adecuado.

 En gimnasios o espacios cerrados, los mismos deberán ser informados a la federación con

días, horarios y listado de jugadoras/es indicando nombre y apellido y turno al que acudirán.

Sera de uso obligatorio guantes y mascarillas. La distancia entre jugadoras/es deberá ser de 3

metros o superior. Se deberán desinfectar los materiales luego de su utilización.

 Desinfección profunda de los lugares comunes y materiales a utilizar.

 En espacios abiertos desarrollar los entrenamientos manteniendo la distancia recomendada

entre las jugadoras/es.

 Las jugadoras/es deberán llegar cambiados con la indumentaria de entrenamiento y se

retirarán del predio con la misma indumentaria (no se permitirá el cambio de indumentaria).

 No se podrá permanecer en el club si no está haciendo la actividad.

 Ingreso a los baños en forma individual.

 Baños serán desinfectados después de cada uso.

 Los vestuarios permanecerán cerrados (no se podrán cambiar ni duchar en el club).

 Se precintarán los bebederos (para impedir su uso).

COMPETENCIAS

 El club habilitará solamente la cancha de Hockey.

 Se eliminarán todos los accesos con contacto (huella dactilar).

 No se permitirá el acceso de ninguna clase de vehículo a los clubes.

 No habrá manejo de dinero en efectivo. (Los equipos deberán depositar los aranceles arbitrales

en la CC de la federación).

 No se permitirá el acceso a público.

 Las delegaciones deberán informar por Declaración Jurada las personas que asistirán

(jugadoras/es, cuerpo técnico, etc.).

 Se medirá la temperatura de todos los integrantes de la delegación antes del ingreso al Club a

todas las personas autorizadas siendo la máxima permitida 37.5ºC. Los termómetros

(“pistolas pirométricas”) serán provistos por la Federación, estarán en poder de los

árbitros, los cuales realizarán el control de la temperatura a las jugadoras/es antes del

ingreso a las instalaciones.

 Se procederá a la desinfección (con alcohol del 70% al 100% de concentración, o con agua con

el 5% de hipoclorito de sodio) de los elementos que se utilizaran en el partido (Stick,

equipamiento de arqueros).

 Solo se permitirá el acceso a los/as jugadores/as a la hora de sus correspondientes partidos.

 Las/os jugadoras/es al momento de bajarse del medio de transporte se les aplicara alcohol en

gel en las manos y deberán utilizar tapabocas hasta el ingreso al sector de bancos de suplentes

(usarlos antes y después de la actividad).

 Las/os jugadoras/es deberán llegar cambiados con la indumentaria de juego y se retirarán del

predio con la misma indumentaria.

 Cada delegación deberá asegurar la provisión individual de agua y/o bebidas (a fin de evitar

compartir vasos y envases) para sus jugadoras/es para evitar el uso de instalaciones dentro de

los clubes.

 Antes del inicio del partido se desinfectarán las manos con Alcohol en Gel, dichos

procedimientos se realizarán en cada descanso reglamentario (entretiempos).

 Las jugadoras suplentes deberán desinfectar su stick y aplicarse alcohol en gel antes de

ingresar a la cancha. Dicha tarea será realizada por un integrante de la mesa de control.

 Los integrantes de la mesa de control deberán estar en la misma con tapa bocas.

 No se podrá permanecer en el club si no está haciendo la actividad.

 Ingreso a los baños en forma individual.

 Baños desinfectados después de cada uso.

 Los vestuarios permanecerán cerrados (no se podrán cambiar ni duchar en el club).

 Se precintarán los bebederos (para impedir su uso).

Los partidos se disputarán en la modalidad de 2 (DOS) tiempos de 35 minutos con 1 entretiempo de 5 minutos con el objeto de reducir la cantidad de charlas técnicas que producen la agrupación de las mismas.

 Los horarios se comunicarán por correo electrónico o por WhatsApp bajo el formato de

circulares.