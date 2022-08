Este sábado las categorías inferiores del Club Atlético Alma Juniors recibieron a Banco Provincial en la cancha de césped sintético del Polideportivo por una nueva fecha del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

En sub 12 la visita se impuso por 6 a 0, en sub 14 ganó 1 a 0 y en sub 16 Alma Juniors venció 2 a 1.