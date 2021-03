Florencia: «Si mi hijo no estaba, él me mataba»

Florencia fue agredida por su expareja en San Carlos Centro y se encuentra internada en el hospital José María Cullen. Debió ser operada por una perforación en el pulmón, consecuencia de los golpes recibidos. “Tengo miedo de que quede libre”, dijo.

Florencia fue brutalmente agredida por su expareja en San Carlos Centro que, además, la mantuvo secuestrada junto a su hijo de tres años.

La joven de 24 años fue derivada al hospital José María Cullen para ser operada de una perforación en el pulmón, consecuencia de los golpes recibidos. Ahora se encuentra estable con politraumatismo en el cuerpo.

La mujer contó en Radio SOL 91.5 (Santa Fe) que fueron 30 minutos de agresión constante con un fierro: “Me quiso arrancar el dedo con los dientes”, reveló.

Florencia relató que su hijo la ayudó a sobrevivir durante los días que estuvo encerrada: “Yo estaba acostada en una cama y mi bebé me traía agua y gelatina, me ayudaba a bañarme porque no podía agachar. Si yo me levantaba tenía que gritar para poder respirar y que no me duela. Era tanto el dolor”.

“Mi hijo tiene tres años y se la bancó. Estuvo al lado mío. Me traía agua y los medicamentos que se guiaba por color al que yo le pedía“, contó.

La mujer estuvo secuestrada desde el viernes al mediodía hasta el domingo a la noche cunado llegó la policía: “No podían creer que esté viva”.

Continuando con el relato, Florencia reveló: “Su papá le dijo que me caí y que me agarraron las abejas. Mi hijo es súper inteligente y no creyó en eso”.

“No quería verme más hasta que yo no esté bien. ´Cuando se te vaya la picazón de abejas, vení y buscame mamá´, me dijo. Me extraña muchísimo“, agregó.

“Él me golpeó durante media hora con golpes de fierros, puños y asfixia. Fue horrible. Después se dio cuenta que me iba a terminar matando y mi hijo no podía verlo. Si mi hijo no estaba, él me iba a matar”, advirtió.

Florencia alertó que recibía amenazas por parte de su expareja: “A mi todo el tiempo me decía ´si querés irte, andate, pero a tu hijo no lo ves más´. Después empezaba ´es una lástima que tu papá vaya a trabajar con toda la cara lila o que tu hermano esté todo desfigurado´”.

El agresor quedó imputado, sin embargo, Florencia reconoció: “Tengo miedo de que quede libre”. “Si llega a quedar libre no se que puede llegar a pasar conmigo y con mi hijo porque se que va a buscar la forma de arruinarme y verme peor de lo que estoy“, dijo y denunció: “Yo me quejaba de dolores después de que me pegó y me decía ´agradecé que estás viva y encima te lo mereces por puta´”.

“Si él me llegaba a matar, iba a matar a mi hijo y se iba a matar él porque no iba a tener huevos para ir preso“, sentenció.

“Quiero que la justicia de Santa Fe no lo dejen salir nunca más y que no me pidan, por favor, que le lleve a mi hijo porque no quiero que le vuelva a ver la cara“, concluyó.

El estado de salud de Florencia

“Ahora por lo menos puedo levantarme y caminar y ya puedo respirar bien. Tengo que esperar que la bolsa que cubre el pulmón se cicatrice para que me digan si me puedo ir a mi casa y que el pulmón vuelva a su tamaño porque tenía mucho aire y estaba muy comprimido“, reveló la joven tras ser intervenida quirúrgicamente.

“Por lo que me dijeron ayer los médicos es que sino me venía a hacer el estudio que me hicieron no sabían si podía seguir viva porque iba a colapsar el pulmón”, dijo.

“Esa construcción pulmonar fue de un fierrazo que me dio que me perforó la bolsita que contiene al pulmón“, expresó.

Fuente Radio Sol / Fotos facebook Eduardo Barceló