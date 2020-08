Florencia Alberto: “Desde Fundación Innovar celebramos la niñez compartiendo, muy cerca a la distancia”

Y agrega: “Para hacerlo invitamos a los niños a enviarnos vía WhatsApp aquello que más ganas tengan de compartir, la foto de un dibujo hecho especialmente, un video cantando, bailando o haciendo algún desafío, un audio contando chistes, etc., etc., etc., en definitiva, aquel contenido que quieran compartir con los integrantes de la enorme comunidad que conformamos entorno a Fundación Innovar”.

You may also like