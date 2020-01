Finalmente se realizará el 32° Festival Folklórico de Guadalupe

Panigo y la Comisión Organizadora se reunieron este martes al mediodía y definieron que se realizará la 32° Edición del tradicional evento, pero de dos jornadas y no de tres como estaba previsto. De esta manera, el Festival será el 17 y 18 de enero, con entrada libre y gratuita en la Plaza del Folklore Padre Trucco. “La idea es hacer algo para no defraudar a la gente”, destacó Roa.

Tras dar a conocer el comunicado de la suspensión del Festival Folklórico de Guadalupe, la Comisión Organizadora tuvo que rever la decisión, ya que el público asiduo al evento se empezó a autoconvocar por las redes sociales para asistir a la plaza de igual forma y acercar donaciones de pañales y alimentos. “Alrededor de las 11 de la noche el Padre Olidio Panigo (cura párroco de la Basílica de Guadalupe) me llamó y me propuso hacer algo más chico para recibir a la gente”, comentó Oscar Roa, miembro de la organización del Festival.