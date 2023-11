Finalmente, Pullaro asumirá la Gobernación el 10 de diciembre

Maximiliano Pullaro había revelado su intención de asumir como gobernador de Santa Fe el 9 de diciembre y no el 11, como es costumbre en Santa Fe. En conferencia de prensa, había explicado que deseaba ya estar en funciones el lunes 11 y así adelantar trabajo. Sin embargo, este jueves se conoció que se está evaluando la posibilidad de que el acto protocolar se concrete en algún momento del domingo 10 de diciembre. Un obstáculo jurídico fundamental es la razón del cambio.

De acuerdo a lo informado en Telenoche (El Tres), Pullaro asumirá el 10 de diciembre. Si bien aún no está definido, la idea que se maneja es no asumir el 9, sino ver en qué momento del día 10 se puede hacer la ceremonia. Es que si Pullaro asumiera ese viernes, no podría firmar decretos porque en rigor no sería gobernador en ejercicio, tampoco podría designar a sus ministros.

La idea original era que el 9 a la mañana juraría como gobernador en un acto modesto y por la tarde, los ministros. Pero, ante la imposibilidad de tomar el mando, prima la alternativa de posponer la ceremonia de unción para algún momento del domingo 10.

Jatón integraría el gabinete de Pullaro

En la presentación de las actividades programadas para los festejos por de los 450 años de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón brindó mayores presiones de su futuro político. El intendente reveló que mantiene conversaciones con el gobernador electo de la provincia, Maximiliano Pullaro, para integrar su gabinete.

Jatón confirmó que posiblemente conforme el gobierno de Pullaro: “Claro que hay un diálogo iniciado por parte del gobernador electo y hay posibilidades de ocupar cargos, pero estamos analizándolo. Estamos muy cercanos a cerrarlo, pero la tarea de un intendente es diaria, me queda mucho para hacer. Tenemos mucho por hacer, muchas reuniones, hay desafíos muy importantes por delante”.

