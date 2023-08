Finalizó otro torneo «clásico» en el Complejo La City

Éste sábado se puso fin a otro torneo «clásico» en La City. En el mismo La Ramada fue campeón de la «A», NC Neumáticos de la «B», La Scabioneta de la «C», Rotisería Todo Rápido de la «D» y El Sancarlino de la «G» fueron que festejaron un nuevo campeonato.

Se jugó la última fecha del torneo «clásico», por la «A» el puntero La Ramada cayó derrotado con Universidad Siglo 21 en un partido bárbaro pero el otro que tenía chances de ser campeón era La Sub 21 pero también perdió con Los Minions así que La Ramada fue campeón ganando su tercera estrella. Párrafo aparte para Panadería El Deleite le ganó a Panadería Brisa en el «clásico» e igualó en puntos en el primer puesto con La Ramada, pero quedó segundo por partido entre sí. En ese La Ramada había derrotado a El Deleite por 2 a 1 en el último partido de Nico «muna» Munarriz que siempre estará presente .

Por otra parte en la «B», estaba todo resuelto NC Neumáticos ganó el torneo de punta a punta y terminó goleando a Las Latas y culminó campeón de manera invicta y con puntaje ideal. Además ya son 5 estrellas para los campeón. Segundo quedó Los Tigres y completó el podio Biassoni.

Mientras que por la «C», La Scabioneta el puntero se enfrentaba a uno de los segundo Los Sin Nombres y terminaron 1 a 1 con el punto se coronó por primera vez como campeón. Segundo quedó All Pie que derrotaron a La Centraleta. Completó el podio Los Sin Nombres.

En tanto que en la «D», ya estaba definido el campeón, Rotisería Todo Rápido y sólo restaba saber si terminarían con puntaje ideal, pero cayó por la mínima ante Río Más. Así que Todo Rápido fue bicampeón. El escolta fue Credifin que le ganó a Imperial. Completó el podio Plantería Mi Jardín.

Y por último en la «G» el puntero Sancarlino se la jugaba con el segundo Sobrero Muebles y terminaron igualando 3 a 3 en un partidazo y así Sancarlino se coronó campeón por primera vez.

Además un agradecimiento muy especial para los «cracks» Jona Luraschi por sus fotos y a Seven Audiovisual por su aporte permanente.

Estos fueron los resultados:

CATEGORÍA A

LA VAGANCIA 0 – LOS PIMIENTOS 3

CHS MECANICA 4 – BARBERÍA B&R F.C. 3

NIUPI F.C. 3 – FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 0

LOS MINIONS 4 – LA SUB 21 2

PANADERÍA EL DELEITE 4 – PANADERÍA BRISA 2

UNIVERSIDAD SIGLO 21 4 – LA RAMADA NUTRICION 3

CATEGORÍA B

PICO Y PALA 0 – LA VIOLA 3

DEPORTIVO MAPACHE 0 – LOS TIGRES 3

LAS LATAS 0 – NC NEUMATICOS 3

BIASSONI 3 – VICTOR HUGO MUEBLES 0

LA TRANQUERA 0 – CORINTHIANS DEL NORTE 0

GUSMA S.A. 4 – LOS JAGUARES 2

CATEGORÍA C

LA CENTRALETA 0 – ALL PIE F.C. 3

LA TERMI F.C. 0 – CM ELECTRICIDAD 3

AVI SRL 4 – SUPER DON OSCAR 2

LA SCABIONETA F.C. 1 – LOS SIN NOMBRES 1

LA PELOTA NO SE MANCHA 2 – LA RENOLETA F.C. 2

EL TORNIQUETE F.C. 1 VS FULL F7 4

CATEGORÍA D

BLESS ROPA URBANA 3 – DEFENSA INJUSTICIA 5

PLANTERIA MI JARDIN 4 – ECLIPSE 2

RIO MAS 1 – ROTISERIA TODO RAPIDO 0

PIZZERIA SAN ANTONIO 2 – M. MECANICA. MS 1

CREDIFIN EXPRESS 5 – IMPERIAL 3

EL CICLON F.C. 3 – LA PUEYRRE 0

CATEGORÍA G

ARSENAL F.C. 0 – AGENCIA LA GANADORA 3

LA SUB 20 0 – CACHIPLE F.C. 3

SOBRERO MUEBLES 3 – SANCARLINO F.C. 3

